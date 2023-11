El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, expresó su preocupación por la tensa y delicada situación que prevalece en la frontera dominicana con Haití.



“Es criticable que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales no han pasado de promesas demagógicas mientras la coyuntura de la vecina Nación alcanza ribetes de alto peligro para la estabilidad de la República Dominicana”, afirmó el dirigente de la entidad patriótica.



En un encuentro con directivos del Instituto Duartiano, efectuado en su sede de la Zona Colonial, Gómez Ramírez precisó que no hay evidencias de que haya la más mínima preocupación de la comunidad internacional, incluyendo las grandes naciones que, como los Estados Unidos de América, Francia y Canadá, están comprometidas con estabilizar a la nación haitiana.



“El irrespeto haitiano se está manifestando cada vez con mayor desparpajo, ya no solo es la transgresión al tratado de 1929 y el grosero desvío del río Dajabón, sino que se están produciendo agresiones de ciudadanos haitianos ubicados en la frontera norte contra los soldados del ejército de la República Dominicana que patrullan en estricto cumplimiento de su obligación de cuidar nuestra soberanía terrestre”, dijo.



Señaló que los remanentes de autoridad que muestra Haití siguen asumiendo una conducta poco clara.