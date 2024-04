NUEVA YORK.- La máxima dirección del Partido Esperanza Democrática (PED), que preside Ramfis Domínguez Trujillo, esbozó en esta ciudad las principales medidas a tomar para beneficiar a los dominicanos, si ganan las próximas elecciones en la República Dominicana a celebrarse este 19 de mayo.

El candidato presidencial de la organización política, Roque -El Cobrador- Espaillat, expresó que, siendo presidente de la RD, entre sus primeras medidas figuran que todo el que haya administrado dinero público tendrá que rendir cuentas.



Asimismo, mudar el gobierno a la frontera porque hay que invertir y priorizarla porque son las puertas de la patria, y preservar la patria para preservar la frontera; además, reducir el gobierno que es demasiado grande, malo y caro.

Por su parte, Domínguez Trujillo sostuvo que después del partido tener su candidato de manera oficial, hay que decir que había un letargo esperando la candidatura o certificación nuestra, pero ahora que tenemos el candidato, todo el elenco que hemos formado y hemos llamado “El Trío Patriótico” ha causado estruendo por todos los lados.

“Hemos superado las expectativas de todo, porque la acogida ha sido algo impresionante, justamente entendemos que ha habido una apatía general en el pueblo por el mal comportamiento del gobierno que ha generado, creado y provocado ese alto nivel de abstención electoral que vimos en las elecciones municipales”, dijo.



“Hoy, por fin se ve la luz al final del túnel, donde ya hay una candidatura presidencial por el PED, que ha generado interés y está despertando pasiones por donde quiera que vamos”.

Al concurrir de manera independiente en el próximo torneo electoral y el PED no conquistar el poder, se le preguntó a quién respaldaría su partido en una segunda vuelta.

Respondió que no ha pensado en una segunda vuelta, sino en ganar en primera vuelta, y entendemos que las condiciones en la RD se dan cualquier cosa.

“Tenemos a Guatemala, donde el actual presidente no aparecía en las encuestas, y un sinnúmero de ejemplos más, que dice que tenemos que trabajar y trabajar cada vez más”, precisó.

Añadió que si se presenta una segunda vuelta, se sentarán a evaluar las opciones que queden en ese momento en conjunto con los miembros del partido, para tomar una decisión consensuada que represente el espíritu de ese proyecto.

Mientras, al doctor Ernesto Fadul, candidato vicepresidencial de la entidad, se le preguntó que como ya es tradición en los vicepresidentes del país desempeñar una función adicional, respondió que la misma estaría a opción de su presidente, pero le gustaría desempeñar el ministerio de Interior y Policía, Salud Pública o ayudar al presidente, porque la patria está en peligro.

Los altos dirigentes del PED ofrecieron sus declaraciones durante una concurrida rueda de prensa efectuada en un restaurant del Alto Manhattan.