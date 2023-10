Gaza. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas renovó su llamamiento para que se permita el acceso humanitario continuado a Gaza, donde “la situación es terrible” y cientos de miles de personas que huyen de la violencia necesitan desesperadamente comida, agua y suministros médicos.



El PMA ya tiene alimentos para 244.000 personas cerca de la frontera con la Franja de Gaza y están llegando más suministros al noreste de Egipto, donde se está estableciendo un centro de asistencia, explicó el organismo de la ONU en un comunicado.



“Necesitamos que se nos permita llevar estos alimentos a Gaza para su distribución inmediata. Y no sólo una vez. Necesitamos un acceso sostenido. La situación allí es catastrófica y nuestras reservas dentro de Gaza se están agotando. Cada día que pasa empuja a más y más personas más cerca de la inanición”, declaró Corinne Fleischer, directora regional del PMA para Oriente Medio, Norte de África y Europa Oriental.



“La situación es terrible. No se parece a nada que hayamos visto antes aquí”, aseguró, por su parte, el responsable del organismo en Palestina, Samer Abdeljaber, al destacar que sus equipos “trabajan sin descanso para distribuir alimentos y garantizar que el sistema de cupones electrónicos sigue funcionando”.



Es “desgarrador” ver que “cientos de personas hacen cola durante horas todos los días para conseguir raciones de pan en las panaderías de Gaza, mientras que los alimentos están allí, listos para su distribución, justo al otro lado de la frontera”, añadió.



El director de la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Mediterráneo Oriental, Ahmed al Mandhari, también pidió hoy acceso a la Franja para entregar la ayuda humanitaria de la ONU que lleva más de 72 horas lista en Egipto a la espera de ser distribuida, para lo que falta tan solo la autorización de Israel.



Hacia el paso de Rafah



Convoyes de ayuda humanitaria que se encontraban en Al Arish, la capital del norte del Sinaí y lugar designado para descargar el material destinado a la Franja de Gaza, pusieron este martes camino hacia el paso fronterizo de Rafah, que conecta con el enclave palestino, a la espera de permiso para cruzar, informaron la ONG y medios egipcios.



El paso de Rafah es la única salida de la Franja de Gaza que no está en manos de Israel, que desde hace más de una semana bombardea el territorio, donde viven 2,2 millones de personas, en represalia por el ataque del brazo armado de Hamás. Egipto tenía previsto abrir ayer el paso de Rafah para la entrada de ayuda humanitaria y la salida de extranjeros del enclave palestino, dijeron a EFE fuentes de seguridad egipcias, pero el ministro de Exteriores de Egipto, Sameh Sukri, señaló que Israel no ha dado permiso aún para la apertura del cruce fronterizo.

Condena asesinato de civiles en hospital

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo estar “horrorizado por el asesinato de cientos de palestinos civiles” en el hospital Al Ahli de la ciudad de Gaza, en un bombardeo del que se culpan mutuamente Israel y los palestinos. Condenó igualmente el ataque en el mismo día contra una escuela de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa) del campamento de Al Maghazi en Gaza, en la que fallecieron seis personas. Recordó que también los edificios de la ONU están “explícitamente protegidos” por la ley humanitaria internacional.