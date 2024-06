Los desplazados internos por la violencia de bandas en Haití aumentan un 60% desde marzo

El inspector general del Servicio Nacional de Policía (NPS) de Kenia, Japhet Koome, se reunió con una delegación de la Policía de Haití para analizar el envío de la misión multinacional aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU a la nación caribeña, que liderará el país africano.



“El NPS sigue comprometido a colaborar en la misión, por el bien del pueblo de Haití, especialmente de las mujeres y los niños”, afirmó Koome tras la reunión en Nairobi, en un breve comunicado publicado por el cuerpo policial en su cuenta de la red social X.



“Contamos con su apoyo”, señaló, por su parte, el oficial de policía haitiano Joachim Prohete en nombre de la delegación del país caribeño.



La reunión se produce semanas después de que un equipo keniano de reconocimiento desplegado en Haití regresara e informara al presidente de Kenia, William Ruto, sobre su evaluación antes del despliegue de mil agentes de la nación africana.



El pasado 25 de mayo en una entrevista con la cadena británica BBC, Ruto previó que la fuerza policial de su país que debe liderar el combate contra la inseguridad ciudadana en Haití llegaría a ese territorio en unas tres semanas, si bien ese despliegue no ha materializado todavía.



La movilización de los agentes se ha visto obstaculizada por trabas legales en Kenia.



El Tribunal Superior de Nairobi fijó el pasado día 12 para el próximo 7 de octubre una audiencia sobre un nuevo recurso de un partido opositor de Kenia contra el despliegue en Haití de los primeros policías del contingente keniano.



El despliegue se produciría también tras constituirse el pasado abril el Consejo Presidencial de Transición (CPT) en Haití, encargado de gobernar la nación caribeña hasta la celebración de elecciones.



El establecimiento de ese órgano colegiado era una condición necesaria para Kenia, cuyo Ministerio de Asuntos Exteriores anunció a mediados de marzo el aplazamiento del despliegue policial tras la dimisión de Henry como primer ministro. El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en octubre de 2023 el envío de una misión de apoyo a la Policía Nacional de Haití, en respuesta a la solicitud hecha un año antes por las autoridades haitianas para erradicar la violencia de las bandas armadas. La violencia de bandas causó 8.000 muertos en Haití el año pasado, y estas organizaciones criminales han llegado a controlar un 80 % de Puerto Príncipe, así como otras zonas del país.



Aumento de desplazados



El número de desplazados internos en Haití, un país que atraviesa una grave crisis por la violencia de bandas armadas, ha aumentado un 60 % desde el mes de marzo hasta alcanzar las 580,000 personas, indicó este martes la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM).



“Estas cifras son consecuencia directa de años de creciente violencia, que alcanzó nuevos niveles récord en febrero, y su catastrófico impacto en materia humanitaria”, indicó en un comunicado el jefe de la oficina de la OIM en Haití, Philippe Branchat.



“La interminable crisis obliga a cada vez más personas a dejar sus hogares y dejar atrás todo lo que tienen”, agregó el responsable local, quien subrayó que muchos de ellos no es la primera vez que tienen que cambiar de hogar huyendo de la violencia.



Los desplazamientos no sólo se producen en la capital, Puerto Príncipe, principal zona de actividad de las bandas armadas que según algunos informes controlan el 80 % de su territorio, sino también en provincias vecinas del sur, donde el número de personas que han huido ha aumentado de 116,000 a 270,000 en los últimos tres meses.



Muchos de ellos son acogidos en comunidades que ya con anterioridad tenían problemas de acceso a servicios básicos y con una pobre infraestructura, lo que aumenta el temor a que se produzcan nuevas tensiones que degeneren en mayor violencia, indicó la OIM.



Según la agencia migratoria de la ONU, este riesgo es especialmente alto en zonas del sur aún no recuperadas del terremoto que asoló la región en 2010, uno de los peores ocurridos en el planeta en lo que va de siglo, con alrededor de 160,000 fallecidos según distintas estimaciones.



La OIM también advirtió de los obstáculos en la distribución de medicinas, combustible y otros bienes básicos entre la capital y otras provincias que sufre el país desde finales de febrero.



En los últimos días, a Policía Nacional de Haití (PNH) lleva a cabo una operación para desmantelar la banda que el 9 de junio asesinó a tres miembros de la unidad de élite antipandillas en Delmas 18, en pleno centro de la capital. “En el marco de esta operación, aún en curso, las fuerzas del orden intercambiaron disparos con los individuos armados y lograron retirar varias barricadas de la carretera”, señaló la institución en un comunicado.

Türk urge el despliegue tropas

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió que la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití intervenga de forma “urgente” en el Estado caribeño para hacer frente a la crisis de inseguridad que vive por la violencia de bandas. “Pido el despliegue urgente de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití para salvaguardar los derechos humanos, apoyar a la policía nacional y traer seguridad al pueblo haitiano”, aseguró el austríaco en la apertura de la 56ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.



El alto comisionado consideró fundamental la intervención de la misión, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023.



Türk agregó que Haití es “el ejemplo paradigmático de la espiral de interconexión entre las desigualdades arraigadas y la violencia”.



Esta violencia, añadió Türk, es el resultado de “décadas de exclusión, mal gobierno, corrupción y tráfico de armas”, que han permitido que los pandilleros ataquen infraestructuras estratégicas para la población como escuelas y centros de salud.

Escollos

