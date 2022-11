Email it

NUEVA YORK.- Dos agentes de la policía de esta ciudad que patrullaban este fin de semana un andén de la estación del tren 6 en la calle 116, en East Harlem, se lanzaron sin pensarlo dos veces, jugándose la vida al igual que un buen samaritano, para salvar una persona mayor con problemas de salud que al parecer le dio un “mareo” y cayó a los rieles.

El hecho fue recogido en impresionantes imágenes de la cámara corporal que portaba uno de los uniformados.

En el video despachado por la comisionada de NYPD, Keechant Sewell, se puede ver al buen samaritano y los uniformados cuando sacan al envejeciente de los rieles.

A los dos minutos pasó el convoy del tren 6 de 25 mil toneladas de peso con 8 vagones a rastro, sin capacidad de frenar a corta distancia.

Los agentes, no identificados y presuntamente uno de ellos es dominicano, destacaron que al ver la situación no dudaron en saltar a los rieles, resaltando que tienen muy en claro que cada vez que alguien necesita ayuda deben entrar en acción, reconociendo que este tipo de situaciones peligrosas no da tiempo a detenerse a pensar.

No se reportó ningún herido, luego llegaron los paramédicos para examinar la persona. El incidente continúa bajo investigación.

Perseguido por manoseador

Además, es perseguido activamente un joven afroamericano, entre los 25 y 30, por manosear los glúteos de dos mujeres en la estación del tren A de la calle 181, con la avenida Fort Washington, en el Alto Manhattan, a eso de las 10:27 de la mañana

La uniformada solicita a cualquier persona que tenga información sobre este caso llamar a Crime Stoppers 1-800-577-8477) o 1-888-577-4782). Despachó una foto del pervertido.