Una mujer dominicana ingresó al Lehigh Valley Health Network-Cedar Crest Hospital en Pennsylvania el pasado 28 de diciembre para someterse a un procedimiento “relativamente simple” para tratar su aneurisma, pero la operación se complicó y quedó en estado de coma y ahora el centro médico la quiere deportar.

La paciente indocumentada solo ha sido identificada como S.C. quien sigue ingresada bajo la amenaza de que solo tiene una semana para que sus familiares la trasladen a otro lugar.

El hospital se ha negado a dar su opinión a los medios de comunicación en cuanto a este caso.

Mientras que los parientes junto a una coalición liderada por Free Migration Project, ha iniciado una recolección de firmas para evitar “la deportación médica” de la madre de 46 años.

El grupo ha llamado la atención sobre la “deportación médica”, como le llaman al traslado de pacientes indocumentados a sus países de origen sin su autorización o la autorización de la familia.

La entidad protectora de migrantes publicó en su portal de campaña que el pasado lunes 28 de febrero el hospital informó a la familia de la mujer, madre de dos, que la transportarían a República Dominicana en un avión privado el jueves 2 de marzo.

