Presidente Abinader se reune con congresistas norteamericanos en Washington

Washington, EE.UU. – El presidente Luis Abinader se reunió este jueves con el líder de los demócratas en el senado, Charles Ellis Schumer, previo a un encuentro con más de 30 congresistas con quienes conversó sobre diversos temas, incluyendo sobre la situación en Haití.

Schumer, quien es el senador senior de los Estados Unidos por New York, puesto que ocupa desde 1999, conversó ampliamente con el presidente Abinader, mostrando sumo interés en los asuntos en la política doméstica dominicana, los dominicanos en Estados Unidos y el tema de Haití.

En la reunión participaron, igualmente, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, el senador de origen dominicano, Adriano Espaillat, la embajadora Sonia Guzmán y José Singer, asesor en Política Exterior del Poder Ejecutivo.

Reunión con congresistas de Estados Unidos

Posteriormente, el presidente Luis Abinader participó en un encuentro este jueves con congresistas norteamericanos en el que abordaron diferentes temas de interés.

El encuentro con los congresistas norteamericanos fue coordinado por el senador de Nueva York de origen dominicano, Adriano Espaillat.

Entre los participantes estuvieron Albio Sires de New Jersey 8th; Daniel Kildee de Michigan – 5th; Gregory Meeks de New York – 5th; Hakeem Jeffries New York – 8th; Darren Soto de Florida – 9th; Maxine Waters de California – 43rd; Robin Kelly de Illinois – 2nd; Sheila Cherfilus – McCormick de Florida – 20th; David Cicilline de Rhone Island – 1st; y Katherine Beamer del Departamento de Estado.

Asimismo, Donald Payne Jr. de New Jersey – 10th; Earl Bluemenauer de Oregon – 3rd; Grace Meng de New York – 6th; Jamaal Bowman de New York – 16th; Kirsten Gillibrand senadora de New York – Albany; Leader Stenny Hoyer, líder demócrata; Mario Díaz-Balart de Florida – 25th; Stacey Plaskett de Islas Virgenes y Tina Balin del USAID.

El presidente Abinader hizo una detallada exposición que permitió a los congresistas estar debidamente documentado sobre la realidad de la situación en Haití y la importancia de la ayuda internacional al vecino país.