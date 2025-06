Presidente de Israel asegura que Tel Aviv puede ganar la guerra contra Irán sin EE.UU.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, declaró este jueves a ABC News que su país puede ganar la guerra contra Irán sin la ayuda de EE.UU.

Aunque el mandatario argumenta que su Ejército, que posee armas nucleares y no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN), no necesita a su principal aliado, afirma que las labores de Israel para “eliminar la amenaza nuclear iraní” beneficia al “mundo libre”, incluido EE.UU.

Con respecto a lo que podría opinar y decidir el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre el conflicto creciente entre Israel e Irán, Herzog dijo: “Confío en su criterio y estoy seguro de que tomará la decisión correcta“.

Herzog indicó que apenas ha pasado una semana desde el inicio del conflicto, por lo que la “amenaza” que representa Irán no desaparecerá “instantáneamente”.

“La victoria parece ser la eliminación de la amenaza nuclear iraní”, expresó Herzog en torno a la retórica de Israel que insiste en acusar a Irán, país firmante del TNPN, de poseer o desarrollar armas nucleares a pesar que no existen pruebas de ello.

Rechazo internacional