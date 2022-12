Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió que Rusia puede reducir la producción de petróleo como una de las medidas de respuesta al tope de 60 dólares por barril impuesto por la Unión Europea (UE), el G7 y Australia al crudo ruso.



”En cuanto a nuestra reacción, ya lo dije: simplemente no venderemos a aquellos países que toman tales decisiones. Pensaremos tal vez incluso en la posibilidad (…) de reducir la producción”, señaló en una rueda de prensa tras participar en la cumbre de la Unión Económica Euroasiática (UEE) en Biskek.



“Tenemos un acuerdo con la OPEP+ sobre determinado nivel de extracción Pensaremos algo adicional, si se precisa”, dijo en referencia a Rusia.



El jefe del Kremlin indicó que el precio tope impuesto por Occidente no afecta solo a Rusia, sino a “todos los productores”.



Explicó que “si alguien acepta que el consumidor fije el precio ello conducirá al colapso del propio sector, porque el consumidor siempre va a insistir en que el precio sea más bajo”.



Putin reiteró que en todo caso Rusia no perderá en esta lucha, con la que Occidente pretende mermar los ingresos del Estado ruso con los que financia la campaña militar en Ucrania.



“Nosotros no perderemos en ninguna circunstancia”, dijo el presidente ruso al desestimar el efecto del precio tope que, según destacó, se corresponde con los que actualmente se vende el crudo ruso.



Putin adelantó que en los “próximos días” emitirá un decreto con “pasos concretos” para contrarrestar la medida de la UE, el G7 y Australia.



El presidente ruso admitió además que los resultados de la economía rusa “pudieron haber sido mejores” este año.



“Nos pronosticaban una caída del 20 % de la economía de Rusia. Ha habido un descenso, pero del 2.9 %. Es una gran diferencia, vemos que quienes pronosticaban ese desarrollo de los acontecimiento se equivocaron enormemente”, subrayó Putin.



Indicó que la situación de la economía de Rusia “es realmente mejor que la de muchos otros países en toda una serie de componentes”.

Dice que la inflación en Rusia será más baja

En cuanto a la economía de Rusia, Putin destacó en particular que la inflación de esa nación será este año del 12.2 ó 12.3 %, cuando en los países europeos este indicador se situarán entre el 17 y 20 %.



“Para una economía europea son magnitudes desmesuradas. Esto es algo totalmente evidente”, sentenció.