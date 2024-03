El miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rafael Santos Badía, manifestó que el presidente Luis Abinader muestra un mayor nivel de preparación que el exgobernante Leonel Fernández de cara al debate que realizará la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

“Él aceptó, y en el fondo yo creo que ha dado una demostración de coherencia (…) Y estoy seguro de algo, la sorpresa que ustedes van a tener es que Luis está más preparado que Leonel para ese debate. Luis es un hombre que ha aprendido mucho”, dijo Santos Badía.

Asimismo, destacó las cualidades que ha venido presentando Abinader desde sus primeras aspiraciones en el año 2005 como senador y lo que refleja en la actualidad.

“Ha hecho disciplina, no ha sido una persona arrogante, no ha sido una persona petulante, no ha querido que su Gobierno se vuelva un régimen y a castigado a aquellos de nosotros que hemos actuado con prepotencia”, puntualizó.

Además del mandatario Luis Abinader, los también candidatos a la presidencia de la República por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, Abel Martínez y Leonel Fernández, respectivamente, han confirmado su participación a este importante debate electoral que organiza ANJE.

El encuentro se realizará el 24 de abril en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), de 8:00 a 10:00 p. m.

Rafael Santos Badía se despachó en estos términos al participar en la nueva temporada del programa «La Mañana con Dary Terrero» que se transmite por Súper Q 100.9 FM, Ruta 66 TV y su canal de YouTube.

Senaduría del Distrito Nacional

El veterano dirigente político aprovechó para adelantar que en las elecciones del 19 de mayo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato a senador por el Distrito Nacional, Guillermo Moreno, se alzarán con la victoria en esta importante plaza política.

“Guillermo Moreno representa esa esperanza, independientemente de cualquier tema de su popularidad senatorial, él va a ganar la senaduría porque está sostenido en 22 partidos políticos y en el PRM”, expresó.

Rafael Santos valoró las aspiraciones de Omar Fernández por la alianza Rescate RD, pero afirmó que, “a mí me gusta muchísimo el perfil de Omar Fernández, un muchacho con un futuro extraordinario. No será el senador en esta etapa porque a él le toca una situación circulo fatal, está enfrentado entre fuerzas políticas de los cuales no es el responsable del rechazo que tenga su padre, no es responsable de la pequeñez de su fuerza política, ni es responsable del aliado que lo lleva que no lo está apoyando tanto que es el PLD, pero si hay un futuro luminoso para él siempre que se maneje como ha dicho, que él no es necesariamente igual que su papa”.