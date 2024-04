NUEVA YORK.- Los comediantes más famosos de la República Dominicana, nombrados los reyes del humor, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, presentarán el Show “Gala del Humor” durante una gira que harán los próximos días por la Gran Manzana y Nueva Jersey.

Durante una concurrida rueda de prensa efectuada en el restaurant 809 (La Casa Dominicana) en el Alto Manhattan, los humoristas respondieron preguntas sobre múltiples facetas de sus vidas como comediantes.

Entre otras cosas, afirmaron que nacieron en el seno de familias cristianas que les enseñaron el valor de la oración, la honra a Dios, “de que no lo practicáramos públicamente hasta hace 20 años, tiempo que hemos conocido a Dios, porque la biblia no registra que ningún hombre se acerca a Dios, sino Dios se acerca a uno”.

Asimismo, cuando imitan a tal personaje, miran primero todos sus detalles (videos, entrevistas) para que sus actuaciones se asemejen a lo correcto, “pero nunca hacemos imitación de una figura cuando tiene problemas, solo cuando tiene éxitos, porque no queremos que sus familiares sientan ni piensen que nos estamos aprovechando de lo que está pasando ese artista o personaje, que nos estamos burlando de él”.

“En cuanto a las redes sociales, que con frecuencia se presentan videos virales y se convierten en éxitos, creemos que con maltratar a nuestros semejantes y hacernos viral, vamos a lograr por 20 o 30 dólares, algo, no”.

“No saben que estamos dejando una maldición detrás, la gente que es capaz de hablar bien de los demás por sus triunfos, y hemos sido bendecidos, a nosotros no nos luciría maltratar a nadie”, dijeron.

“Pensamos que lo que debemos hacer es cada vez mantener el ejemplo de que no es verdad que las cosas irreales son las que dan éxitos, porque nuestras redes tienen buenos números y lo único que hacemos es comedia. Ni siquiera contestamos ataques, porque somos la diferencia, y mostramos que hay otras vías para hacer las cosas”.

Millones de personas se suman a sus show, películas y programas de TV y radio. Entre sus reconocimientos figuran varios galardones por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en los Premios Casandra (ahora Soberano), por Telemicro, Telesistema, entre otros nacionales e internacionales.

Entre los personajes que imitan Pozo y Céspedes se destacan Rubirosa, El Guachi, El Ratatá, Omega, Pitbull, Nancy Álvarez, Laura Bozzo, Felucho, Romeo Santos, El padre Rogelio, El hermano Tazo, Piti Pie, Sammy Sosa, Teodoro Reyes, Tubérculo Gourmet, Don Omar, Ñaño, Pinguilo, y Don Naranja (El vendedor de seguros), entre otros personajes.

En videos musicales y parodias: One, Two, Three, Four, Five (ánimo, ánimo, ánimo), Candela, Cristóbal Colón, Échale vaina, El arroz, El avión, El cucú, El mono, El pollito pío, En mi pueblo luz no hay, La arepa, La faldita, La tayota, Locrio de chenchén, Que lo mantenga Obama, Quién no ha caído preso, y Tú eres una loca, entre otros.

Las presentaciones de ambos humoristas serán el viernes 24 (8:00 p.m.) en el Teatro Ritz, en Elizabeth-NJ. Sábado 25 (8:00 p.m.) en el Teatro United Palace, en el Alto Manhattan, para finalizar la gira el domingo 26 (8:00 p.m.) en el Auditorio Lynn, en Massachusetts. Para más información: 1-888-561-8757