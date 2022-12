Email it

Washington D.C. El estudio revela que el país ha fortalecido sus instituciones democráticas, las libertades civiles, integridad de los medios, justicia independencia y acceso a la Justicia en el 2022

La República Dominicana presenta un “desempeño mejorado” en su estado de la democracia entre varias naciones de América, según el estudio sobre “El Estado Mundial de la Democracia 2022, Forjando Contratos Sociales en Tiempos de Descontento”, realizado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, por su siglas en inglés).



El reporte publicado recientemente reveló que la nación dominicana mejoró varios elementos esenciales para las democracias como son los derechos fundamentales, gobierno representativo, equilibrio y balance en el gobierno respecto al poder ejecutivo (checks on government), administración imparcial y compromiso participativo (participatory engagement), datos expuestos en la página 30 del mismo.

Asimismo indica que República Dominicana también ha fortalecido sus instituciones democráticas, las libertades civiles, integridad de los medios, independencia de la justicia y mejora al acceso a la Justicia en el 2022.



Estos avances han sido logrados gracias a las iniciativas y esfuerzos realizados por el actual Gobierno encabezado por el Presidente Luis Abinader, según informó la Embajada Dominicana en Whashington, quien dió a conocer el informe en un comunicado de prensa.



Otras naciones



El reporte destaca también que “si bien América es la segunda región más democrática del mundo, Haití, Nicaragua y Venezuela se han unido a Cuba como autocracias en la región”; añadiendo que el desempeño de la mayoría de los países ha sido intermedia o más baja. elCaribe