NUEVA YORK.- Residentes en el condado de El Bronx se mantienen sorprendidos ante el asesinato a puñaladas del hispano José Valarezco, de 35 años, por parte de una niña de 14 para robarle, según informó la policía.

El hecho se produjo en la calle 170 con la avenida Morris, en el sector de Claremont, a eso de las 7:00 de la mañana hace cinco días; en el área residen miles de hispanos, entre ellos dominicanos.

Varios residentes, no queriendo ser fotografiados, que se identificaron como Andrés Balbuena, Tony Echavarría, Luisa de León, Miguel A. Marmolejos, Winston Calderón y Luis Báez, entre otros, expresaron: “¡Eso es increíble, no lo puedo creer!; ¡Dios mío, el mundo se está acabando!; ¡Por eso es que hay que cuidarse, de grandes y pequeños en las calles de NY, y no discutir!”, entre otras expresiones.

La presunta niña asesina, no identificada debido a su edad, fue apresada 24 horas después del hecho por agentes del precinto 44, que comanda el inspector dominicano Charlie A. Bello. Ese precinto tiene bajo su jurisdicción 1,97 millas cuadradas de la parte suroeste de dicho condado que alberga parte de Grand Concourse, El Bronx Terminal Market y el Yankee Stadium.

La menor está acusada de homicidio involuntario, robo, hurto mayor, hurto menor, posesión criminal de un arma y posesión criminal de propiedad robada con relación al crimen. La uniformada amplia las investigaciones del crimen, se informó.