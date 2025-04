Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en el último día de su 58 sesión una resolución que urge a los Estados miembros de Naciones Unidas a intensificar su apoyo a Haití para combatir la violencia de las bandas armadas, que ha sumido al país en el caos en los últimos años.



El texto, aprobado sin necesidad de voto, también pide a la comunidad internacional que luche contra la venta ilícita de armamento a esos grupos armados, y subraya la importancia de combatir de forma efectiva la violencia de las bandas “y sus efectos nefastos en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos por parte del pueblo haitiano”.



La resolución pide también al Gobierno de Haití que “refuerce el estado de derecho, en particular los sistemas judicial y penitenciario”, así como la lucha contra la corrupción y la impunidad.



Alienta a las autoridades haitianas a crear una oficina de representación del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos en el país, algo que el propio Gobierno sugirió en 2023.



La resolución renueva por un periodo prorrogable de un año el mandato del experto independiente en derechos humanos designado por el alto comisionado para Haití, actualmente el estadounidense William O’Neill.



Comida



La mitad de la población de Haití “no tiene lo suficiente para comer”, según el último análisis de seguridad alimentaria que maneja Naciones Unidas, explicó este viernes el portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric.



Esta situación se debe en gran parte a que el Programa Alimentario Mundial (PMA), que tiene a su cargo el reparto de comidas en las áreas más pobres del país, tiene actualmente un desnivel presupuestario de 54 millones de dólares durante los próximos seis meses.



El aumento de personas desplazadas por la violencia pandillera en Haití no hace sino multiplicar las necesidades del PMA a ritmo mucho más alto que su financiación; así, hoy pudo alimentar a 2.000 de las 6.000 personas recién desplazadas por los ataques en la ciudad de Mirebalais (centro del país), que se suman a las 15,000 desplazadas en la misma región la pasada semana.



En esa región, como en barrios enteros de la capital, Puerto Príncipe (donde 25,000 habitantes tienen niveles de inseguridad alimentaria “de emergencia”), el problema principal es el del acceso de los equipos humanitarios, muchas veces denegado por las propias pandillas, además de que no se reúnen condiciones mínimas de seguridad.

Más de cinco años de inestabilidad política

La inestabilidad política en el país c, que se arrastra desde hace más de cinco años, ha propiciado la toma de control del país por numerosas bandas armadas, lo que ha generado desplazamientos masivos de la población dentro del país (un millón de desplazados, la décima parte de la población) o fuera de él. En la víspera, el presidente de turno del Consejo de Transición de Haití, Fritz Alphonse Jean, afirmó que esa institución “restablecerá la seguridad.