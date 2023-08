Email it

Quito, 9 ago (EFE).- Algunos de los rivales que tenía para la Presidencia de Ecuador el candidato Fernando Villavicencio, asesinado este miércoles en Quito, anunciaron la suspensión de sus respectivas campañas e hicieron un llamamiento a un pacto y unidad frente a la crisis de inseguridad y violencia que atraviesa el país.

Poco después de confirmarse el asesinato, los candidatos Yaku Pérez y Jan Topic anunciaron públicamente la suspensión temporal de sus campañas por solidaridad con los familiares y simpatizantes del postulante.

«Indignado por este cobarde asesinato a Fernando Villavicencio. Lo menos que puedo es expresar mi solidaridad a sus familiares y simpatizantes militantes. Y por eso he decidido suspender la campaña electoral», indicó Pérez, quien quedó tercero en las elecciones de 2021, en las que Guillermo Lasso ganó la Presidencia.

Pérez invitó a sus rivales «a dejar todos las banderas políticas y hacer un pacto social por la seguridad».

«Mañana en Quito les invito a tomar medidas concretas. No puede continuar esto. Hay que parar la violencia», subrayó.

«NOS ESTAMOS AHOGANDO EN UN MAR DE SANGRE»

En un pronunciamiento ante la prensa, el también candidato Otto Sonnenholzner se refirió a los miles de asesinatos ocurridos en el país en los últimos meses y pidió acciones al Gobierno del conservador Guillermo Lasso, que en mayo pasado disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) al aplicar la llamada «muerte cruzada», por lo que forzó esta convocatoria extraordinaria de elecciones generales.

«No queremos más reuniones, no queremos más declaraciones, exigimos acciones. Le faltan todavía tres meses de Gobierno. Actúen, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando en un mar de sangre y lágrimas, y nosotros no nos merecemos vivir así», señaló en un reclamo público al Gobierno, que terminará este mismo año y no el 24 de mayo de 2025, como estaba previsto.

Sonnenholzner aseguró que los ecuatorianos tienen derecho a exigir «que hagan algo. Se les ha ido el país de las manos, y nosotros estamos ya en una situación, como ciudadanos, insufrible».

CONVOCATORIA URGENTE

Al igual que Pérez, Sonnenholzer pidió unidad a sus seis rivales.

«Aplaudo la valentía que tuvieron todos ustedes de dar un paso al frente en momentos tan difíciles de querer ayudar a cambiar el destino del Ecuador. (…) En este momento nuestra lucha no es por unos votos, la lucha de todos nosotros es contra la delincuencia, contra unos cuántos miles de miserables que nos tienen de rodillas a los ecuatorianos», dijo.

Sonnenholzner sostuvo que «así no se puede vivir».

«Nuestra lucha es para derrotarlos a ellos (los delincuentes). Los convoco con urgencia, y los llamaré uno por uno para que depongamos en este momento actitudes proselitistas, para que dejemos de lado esta campaña por un rato y nos sentemos juntos, juntos, a discutir cuál es el futuro de nuestro país», anunció.

Los invitó a tomar juntos decisiones que después todos los postulantes se comprometan a respaldar, «porque solo, ninguno de nosotros va a poder. Si no nos unimos en este momento, nos hundimos», advirtió.

«Aquí tienen mi compromiso de apoyar. No paños tibios, porque esto no se cura con paños tibios, sino decisiones firmes y duras que pongan fin de forma definitiva a esta situación», añadió al señalar que es responsabilidad de los candidatos «dar ejemplo de unidad».

En sus redes sociales, Pérez aseguró que ya ha hablado «con todos los candidatos invitándoles a dejar la bandera política y hacer un pacto social de seguridad», pues «el país está consternado por tanta violencia», a la que «hay que parar y actuar con unidad». EFE