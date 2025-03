Leópolis. Las informaciones procedentes de la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, sugieren que Rusia ha empezado a usar una nueva táctica consistente en lanzar una mayor cantidad de drones kamikaze contra sus objetivos urbanos para desbordar sus defensas aéreas, a pesar de las conversaciones sobre un alto el fuego.



Al menos 18 potentes explosiones sacudieron la ciudad costera en la noche del jueves a este viernes en el mayor ataque desde el inicio de la invasión, cuando drones modelo ‘Shahed’, de fabricación iraní, descendieron sobre ella desde el cielo.



Las explosiones generaron varios incendios de gran magnitud y dañaron infraestructuras civiles, entre ellas un centro comercial, varias tiendas, un bloque de viviendas y hasta un cementerio local, mientras que tres adolescentes resultaron heridos.



“Los drones golpearon cerca de nuestra casa. Fue realmente aterrador”, dijo a EFE Anastasia Dolnik, de 29 años, directora de logística. “Es una zona muy densamente poblada, y fue un milagro que no alcanzara más casas o supermercados abarrotados”, abundó.



Un puñetazo psicológico



Lugareños como Dolnik se han acostumbrado a los ataques regulares desde el comienzo de la invasión hace más de tres años. Los canales de las redes sociales vigilan la llegada de drones y amenazas de misiles.



Si el riesgo parece alto, algunos lugareños descienden a aparcamientos subterráneos o se esconden en los baños o los pasillos, lejos de las ventanas.



Sin embargo, muchos intentan conciliar el sueño para poder continuar con sus vidas lo mejor que pueden en semejantes circunstancias.



Cada ataque ruso se siente como “un puñetazo psicológico en las tripas”, explicó a EFE Daria Stovbun, una profesora de ucraniano. Sin embargo, este último ha sido el más destacado, ya que el brusco descenso de los drones en su ataque le recordó a un golpe con misiles balísticos.



Una peligrosa innovación rusa



El jueves, los drones rusos se reunieron en grupos más grandes cerca de Odesa, se elevaron a gran altura -unos 2 kilómetros sobre el suelo- y luego se precipitaron sobre la ciudad.



“Rusia ha cambiado su táctica. Los drones operan en grandes cantidades para sobrecargar las defensas aéreas y los sistemas de guerra electrónica”, confirmó Andri Kovalenko, funcionario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.



La nueva táctica hace que los drones sean tremendamente imprecisos, “pero a Rusia no le importa, comete terror por el terror, la destrucción y la intimidación”, opinó Oleksandr Kovalenko, analista militar de Odesa.



Del enjambre, 27 fueron finalmente derribados, pero su trayectoria y velocidad los hicieron casi imposibles de detener con ametralladoras utilizadas por los grupos de fuego móviles -soldados con vehículos y proyectores empleados en medio del déficit de otros sistemas más sofisticados-, escribió para el Grupo de Información de Resistencia.



Ucrania necesita más sistemas de defensa antiaérea de diverso alcance y herramientas de guerra electrónica para contrarrestar eficazmente estos ataques, añadió antes de apuntar que Rusia innova “para hacer más eficaz su terror”. Rusia empleó una táctica similar la noche anterior en Kropivnitski, donde 14 civiles resultaron heridos cuando 21 aviones no tripulados descendieron sobre la ciudad del centro de Ucrania en el mayor ataque desde el comienzo de la invasión.

Zelenski descarta una misión de paz de la ONU

Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, descartó que una misión de paz de la ONU pueda ofrecer a Ucrania las garantías de seguridad que necesita para que Rusia no vuelva a atacarla una vez se ponga fin a la guerra. “En lo que respecta a la ONU, con todo el respeto, la ONU no nos protegerá de la ocupación o de la intención de Putin de invadir de nuevo. No vemos a la ONU como alternativa a un contingente o a garantías de seguridad”, dijo Zelenski. Reafirmó su apuesta por un contingente militar al que contribuyan los socios europeos de Ucrania como una de las opciones deseables para disuadir a Rusia de volver a invadir. Zelenski participará el próximo jueves en París en una reunión convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, a la que asistirán representantes de los países que han mostrado disponibilidad a enviar soldados al contingente militare. El presidente dijo que la ONU podría ofrecer asistencia a un contingente de ese tipo, pero dejó claro que Ucrania necesita “tropas sobre el terreno, defensa aérea, buques de guerra, aviones y un ejército serio” con “inteligencia real” de los socios de Ucrania para que los rusos no tengan la tentación de volver a atacar.