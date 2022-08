Email it

Nueva York. El escritor Salman Rushdie, de 75 años y amenazado de muerte desde 1989 por una fetua (decreto religioso) emitida por el régimen iraní, fue atacados por un individuo durante una conferencia que iba a pronunciar en Chautauqua, en el norte del estado de Nueva York, cerca del lago Erie y de la frontera con Canadá.



El agresor, llamado Hadi Mata y que fue inmediatamente detenido, blandía aparentemente un puñal con el que lo acuchilló en el cuello, por lo que Rushdie tuvo que ser trasladado de urgencia en un helicóptero a un hospital local, según dijo la Policía del estado de Nueva York. Se trata de un joven residente en Fairview, Nueva Jersey, dijo el portavoz policial, que dio sus declaraciones en Jamestown, localidad del estado de Nueva York en la que Matar está detenido.



La gobernadora Kathy Hochul confirmó dos horas después del suceso que Rushdie seguía vivo, aunque no dio detalles de su estado, y precisó que fue un agente de la Policía estatal quien salvó la vida del autor de la polémica novela “Los versos satánicos”, prohibida en Irán desde 1988, ya que muchos musulmanes la consideran una blasfemia y contraria al islam.



“Fue un agente de la Policía estatal el que se puso de pie y salvó su vida, lo protegió a él y al moderador (de la conferencia)”, dijo en una comparecencia ante la prensa.



Rushdie, que reside en Estados Unidos (concretamente en Nueva York) desde el año 2000, tenía previsto participar en una conferencia organizada por City of Asylum para hablar precisamente sobre “su experiencia como artista exiliado en Estados Unidos”, junto a Henry Reese, presidente de la organización.

La conferencia de Rushdie- que según la organización no es la primera que pronuncia allí- llevaba por título “Más que cobijo”.