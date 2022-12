"Santa Putin": el Papá Noel ruso que "salva a niños de la homosexualidad"

La dura postura del presidente ruso, Vladimir Putin, contra todo lo que tenga que ver a la homosexualidad o lo que se salga de lo que significa la familia tradicional, tiene una poderosa influencia en sus seguidores. Incluso hasta el punto de convertirle en su salvador «para la causa».

Una prueba de ello es un video viral donde muestran al líder ruso como un Papá Noel que logra «salvar a los niños occidentales» que viven bajo la “opresión de familias compuesta por dos padres o madres».

Russia releases anti-western propaganda video portraying Putin as Santa Claus who replaces girly items for ones suitable for boys, gets rid of LGBT propaganda books, and replaces a picture of the boys' two dad's with a picture of a mom and dad. pic.twitter.com/9Jm9gTEEv5