Dajabón. Miles de haitianos abandonan cada día República Dominicana desde que el presidente dominicano, Luis Abinader, decretó una serie de medidas para forzar la paralización de la construcción, del lado haitiano, de un canal de riego en el río Masacre, cuyo caudal fluye por ambos países.



Dado que las fronteras -marítimas, aéreas y terrestres- están cerradas, los pasos limítrofes solo se abren para que los ciudadanos haitianos que residen, legal o ilegalmente, en República Dominicana regresen a su país, quienes, por lo general, llegan a esos puntos en autobuses de transporte privado.



Las autoridades dominicanas no han proporcionado hasta el momento cifras oficiales del éxodo, pero fuentes oficiosas señalaron a EFE que Dajabón, en el noroeste dominicano, está siendo el principal punto de salida del país desde que se decretó el bloqueo fronterizo.



El sábado, un día después de que empezara a aplicarse la medida, llegaron a salir unas 5.000 personas solo por ese paso -los de Elías Piña, Jimaní y Pedernales no están teniendo tanta afluencia-, según las fuentes y, a partir de entonces, salen alrededor de 1.000 o 1.500 personas por día.



En circunstancias normales, no sería una cifra inusual, ya que en Dajabón hay un trasiego importante de gente que cruza la frontera desde Haití y regresa en el mismo día, pero en la actual situación se trata de personas que residen hace tiempo en República Dominicana y que vuelven a su país con todas sus pertenencias.