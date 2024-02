San Salvador. El escrutinio final de las elecciones presidenciales y legislativas del 4 febrero en El Salvador, de las que el presidente Nayib Bukele se autoproclamó ganador, no registró avances, al menos hasta anoche.



A pesar de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó el martes al inicio del proceso, aún no se comienza con el escrutinio, en el que el 30 % de los votos de los comicios presidenciales se contarán uno por uno.



Dicho recuento se llevará a cabo voto a voto, ya que solo el 70.25 % de las actas lograron ser procesadas y transmitidas desde los colegios electorales el domingo 4 de febrero.



Con el escrutinio preliminar del 70,25 % de las actas Bukele, de 42 años, alcanzaba 1.662.313 votos, seguido del candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), Manuel Flores, con 139.025 votos, y del aspirante de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), Joel Sánchez, con 122,926 votos.



El ente electoral ha instalado en un hotel de San Salvador 51 mesas para el proceso de recuento y, según se dijo este miércoles, el escrutinio final de los comicios legislativos podría llevarse a cabo en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, debido al poco espacio en el recinto.



En ese estadio se instalarán entre 300 y 400 mesas para el recuento de la totalidad de los votos de los comicios legislativos, cuyas actas no lograron ser transmitidas el domingo por fallas en el sistema informático que están siendo analizadas por el TSE.



Oposición ve inconsistencias



En medio de esta situación, las advertencias de presentar solicitudes de nulidad de los comicios continuaron este miércoles.



El candidato a la Presidencia por el FMLN dijo a periodistas que buscará reunirse con representantes de otros partidos de la oposición para sentar una postura y presentar la solicitud.



“Voy a proponer la nulidad de las elecciones de diputados porque hay inconsistencias, serias inconsistencias”, señaló el exdiputado y exalcalde Flores.



Indicó que también propondrá a los demás partidos que dichas elecciones se repitan el 3 de marzo, día en que se llevarán a cabo los comicios de concejos municipales y diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).