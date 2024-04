Sistema Patria 2024 cómo enviar mensaje al 3532 para recibir BONO

ESCUCHA ESTA NOTICIA

El Gobierno de Nicolás Maduro inició abril con la entrega de los bonos de ayuda social para los ciudadanos mediante el Sistema Patria. Sin embargo, muchos usuariosreportan a través de las redes sociales que no reciben los subsidios correspondientes a este mes.

Por ello, aquí en esta nota te contamos cómo enviar un mensaje de texto con la palabra ‘Bono’ al número 3532 para obtener este beneficio.

¿Se puede enviar un mensaje al 3532 para solicitar un bono en Venezuela?

El Sistema Patria aclara que no se puede enviar la palabra ‘Bono’ al 3532 para solicitar la llegada de los subsidios a la plataforma, pues los números dispuestos solo permiten la comunicación del gobierno de Nicolás Maduro con los beneficiarios, por lo que incluso los mensajes ya están determinados de acuerdo al número de cédula afiliado a la cuenta.

En tanto, recuerda que si no recibes la notificación de la llegada de un bono o tienes algún problema, te recomendamos contactar al servicio de atención al cliente de tu proveedor de servicios telefónicos, quienes podrán ayudarte a solucionar cualquier inconveniente y asegurarse de que recibas el bono correctamente en el Sistema Patria.

¿Cuál es el número para enviar la palabra ‘Bono’?

Si bien algunos beneficiarios señalan que informando al 3532 que no les llegan los bonos pueden gestionar mejor los pagos de los mismos, esto no es posible. El canal Somos Venezuela comunicó que Patria maneja solo tres números para comunicarse con los usuarios:

3532: mensajería Patria

mensajería Patria 67373: monedero Patria

monedero Patria 3777: gasolina subsidiada

Cabe destacar que el único servicio que solicita mensajes de texto es el de la consulta de saldo a través del 67373.

¿Cómo registrarte en el Sistema Patria para recibir los bonos en Venezuela 2024?

Si hasta el momento no te has logrado registrar en el Sistema Patria o has tenido dificultades para ello, te aconsejamos que sigas esta guía práctica y no te saltes ningún paso para conseguirlo: