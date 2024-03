Se reanudaron los vuelos de RD a Haití mientras la gente expresa temor por la fuga de casi 3,600 presos el sábado

Una tensa calma se vive en Haití tras la fuga de 3,600 presos de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe luego de un asalto de las bandas armadas que tienen el control de la capital haitiana, mientras ciudadanos se han apoderado de edificios gubernamentales en busca de refugio y para huir de la violencia.



De los privados de libertad que no se fugaron, figuran los colombianos acusados de asesinar al presidente de esa nación, Jovenel Moïse, en julio del 2021, así como otras personas que resultaron heridas en el asalto.



El Ministerio de Comunicación, cuya sede fue ocupada por decenas de personas en busca de refugio, informó que la policía está tras los privados de libertad que se fugaron, por lo que piden a la población permanecer en calma en medio de un momento “tan difícil”.



Debido a esta nueva escalada de la violencia en Haití, el Gobierno dominicano ha reforzado la presencia militar en la frontera como método preventivo. Aunque algunos vuelos desde y hacia la vecina nación fueron suspendidos el sábado, ayer Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom) informó que se habían reanudado y que solo fue cancelado el Sunrise KZS217 desde el Aeropuerto Joaquín Balaguer.



En los medios de comunicación del vecino país, la gente ha manifestado su temor por el aumento de la violencia luego de que el ataque de bandas armadas a la prisión civil permitió la fuga de 3.597 presos, de un total de 3.696, lo que supone algo más del 97 % de los reclusos de la que es la mayor cárcel de la capital haitiana, informó ayer el Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos (Caddho).



Aunque no existen cifras oficiales, al menos una quincena de los presos evadidos fueron asesinados, según pudo comprobar EFE al contabilizar los cadáveres esparcidos por varios puntos de la capital, como Lalue o Christ Roi, aunque el mayor número de cuerpos, 10, se encontraba en los alrededores de la penitenciaría.



Los reclusos que no han escapado hablaron ante la prensa de las malas condiciones de vida en la prisión civil de Puerto Príncipe, donde al menos tres cuartas partes de los internos están a la espera de juicio.

Entre los presos que conversaron con los medios de comunicación se encuentran los mercenarios colombianos acusados del asesinato de Moïse.



“No me volé porque no debo nada. Estoy viviendo un karma, solamente Dios sabe lo que estoy viviendo y lo que me ha tocado vivir. No me volé porque no debo nada y aquí estoy dando la cara porque soy inocente, soy inocente ante el mundo, así que no debo nada”, dijo uno de ellos.



Ocupan un edificio público



En videos colgados en las redes sociales, se pudo observar como decenas de personas violentaron una sede del Ministerio de Comunicación y la ocuparon con fines de refugio debido a que, según han informado, necesitan espacios para dormir, en virtud de que han abandonado sus casas, al huir de la violencia y las bandas.



“Estamos poniendo las cosas del Estado en un solo lugar. No queremos nada. Queremos un refugio porque donde estamos tiran demasiadas balas. La GPEP (una de las bandas) pidió el local para que puedan pelear con los bandidos”, dijo uno de los jóvenes mientras movían escritorios, computadoras, y demás, a otro lugar del edificio.



Solo un lugar para dormir, es lo único que quieren, decían otros al señalar que el Estado es el responsable de la violencia y deben de asumir el cuidado de los desplazados porque el pueblo no puede más.

Militares en la frontrera.

Aumenta vigilancia en la frontera con Haití

La frontera de República Dominicana con Haití está en calma y “resguardada frente a cualquier tipo de amenaza que pueda surgir” tras la última escalada de violencia en el vecino país, informó el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).



“Se están tomando todas las medidas de lugar y trabajando coordinada y conjuntamente con el Ejército en el control de los pasos fronterizos formales y toda la franja fronteriza terrestre”, aseguró el organismo. Según el Cesfront, “se está siendo bien riguroso” con las medidas ya adoptadas anteriormente en las zonas limítrofes.



El control de la frontera es especialmente estricto desde la crisis bilateral generada por la construcción en la parte haitiana de un canal en el limítrofe río Masacre, que en septiembre llevó a las autoridades dominicanas a incrementar la presencia militar en Dajabón. La frontera de República Dominicana con Haití es un punto especialmente sensible ante la situación que vive el vecino país, donde la violencia se ha disparado aun más desde el pasado jueves.

Haití está sumido en crisis.

La Celac pide enfrentar con urgencia la crisis

Kingstown. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) urgió a todos los actores políticos haitianos a enfrentar “con urgencia” y mediante “un diálogo amplio” el creciente deterioro de la seguridad pública y la situación humanitaria en el país.



Según la Declaración de Kingstown, publicada este domingo, los miembros de la Celac hicieron hincapié durante la cumbre celebrada hace dos días en San Vicente y las Granadinas en que “la crisis actual exige una solución liderada por Haití que abarque un diálogo amplio entre la sociedad civil y los actores políticos”.



“Reconocemos el papel de los países y organizaciones de la región en apoyar el diálogo político entre el Gobierno y los diferentes partidos políticos e instituciones de la sociedad haitiana con el objetivo de trazar una hoja de ruta que permita superar la crisis actual”, indicó el texto. El Gobierno haitiano se comprometió a celebrar elecciones antes del 31 de agosto de 2025 durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom), que tuvo lugar en Guyana a principios de esta semana.