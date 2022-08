El terrible accidente de un niño de 10 años en una tirolina

Un niño de 10 años murió el domingo en un extraño accidente en una tirolina. En la atracción, aparentemente inofensiva, el pequeño se enredó de forma inexplicable en la cuerda que lo movía mientras estaba colgado de un arnés.

El hecho ocurrió en el Ecoparque Canaán ubicado en La Mesa, Cundinamarca (Colombia).

Según las autoridades colombianas, el niño, respondía al nombre de José Alejandro Cárdenas Romero. La actividad era la última que le quedaba por hacer en el recinto. Según los familiares del niño, los empleados del lugar le habían dicho que no era una atracción peligrosa, ya que mucha gente lo hacía.

“A nosotros no nos dijeron nada, solo nos dijeron que no había peligro, que eso lo hacía todo el mundo, desde el más pequeñito hasta el más grande. Él se fue con mi mamá y mi hermana y mi otra hija, yo me quedé abajo esperándolo que llegara y se lanzó, pero no llegó”, señaló Edwin Cárdenas, padre del niño.

Cuando el padre fue a reunirse con él en el otro extremo, los otros miembros de la familia que le acompañaban captaron en video el momento en que el niño de 10 años inició el recorrido, pero al parecer se enredó en la cuerda y no llegó al otro extremo.

Cárdenas denunció que al niño lo lanzaron solo. Y en el momento de que se percataron de lo que había ocurrido nadie sabía cómo auxiliarlo.

“Cuando yo llegué adonde estaba mi hijo, él estaba suspendido, él estaba enredado en la cuerda. Yo pedí auxilio, que llamaran ambulancia. No llegó nada, nada, la gente no tenía como preparación. No sabían qué hacer, cómo bajarlo, cómo ayudarlo. Él quedó ahí, suspendido”, manifestó

Los padres del niño de 10 años le dijeron al medio colombiano Caracol Noticias que decidieron ir al ecoparque, porque optaron por un fin de semana para descansar y aprovechar los atractivos del lugar.

“Nosotros nos fuimos a pasar unos días de descanso. Llegamos al parque, ahí nadie nos informó, nadie hizo nada. Él hizo unas actividades y la última que le faltaba era hacer el vuelo. Pero a mí nadie me dijo que lo iban a mandar solito”, contó Cárdenas.