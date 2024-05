ESCUCHA ESTA NOTICIA

Estambul, 23 may (EFE).- Al menos tres personas murieron este jueves, y cinco resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en un tiroteo ocasionado por una pelea entre dos grupos en una cafetería en Estambul, informaron las autoridades turcas.



«A las 20:10 hora local (17:10 GMT) del jueves, una discusión entre dos grupos de personas en un café del distrito de Üsküdar derivó en un enfrentamiento armado. Tres personas fallecieron y cinco quedaron heridas, dos de ellas graves», informó la oficina del gobernador de Estambul.



Los heridos fueron trasladados a los hospitales de la zona y aún continúan las investigaciones sobre el caso, indica el comunicado, que no revela los motivos de la pelea.



Según la emisora turca NTV, los dos grupos, que se profesaban mutua animadversión, se habían encontrado en el café para hacer las paces, pero la cita devino en discusión y finalmente tiroteo.



En Turquía es relativamente fácil obtener una licencia de armas y llevar pistola no es algo infrecuente en el país, cuya tasa de homicidios, alrededor de 1 por cada cien mil personas, es superior a la media de la Unión Europea (UE), con una tasa de 0,65 según los datos de Eurostat. EFE