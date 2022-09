Email it

Miami. La tormenta tropical Danielle se fortaleció en aguas del Atlántico norte al subir sus vientos máximos a 60 mph (96 km/h).



Se espera que se convierta en huracán en las próximas 24 horas, aunque no presenta riesgo para zonas pobladas, informó el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, en inglés).



Danielle, la cuarta tormenta tropical de una temporada de huracanes inusualmente tranquila hasta la fecha, se encuentra a unas 950 millas (al oeste de las Azores y se desplaza hacia el este muy lentamente.



Los meteorólogos del NHC pronosticaron en su boletín más reciente que la tormenta tropical se fortalecerá en los próximos días, pero no supone amenaza alguna para tierra. La depresión Cinco, convertida en tormenta tropical, se formó ayer después de un raro agosto libre de tormentas y huracanes, lo que no ocurría desde hace 25 años. En los tres primeros meses de los seis de la temporada se han formado las tormentas tropicales Alex, Bonnie, Colin y Danielle.