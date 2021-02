Tras operación de 4 horas retiran pegamento del cabello de mujer que lo usó en lugar de laca

Michael Obeng, famoso cirujano plástico de Los Ángeles, logró retirar el pegamento Gorilla Glue del cabello de la bloguera Tessica Brown, quien lo usó en lugar de laca.

En las imágenes, publicadas este jueves por TMZ, se puede ver a la mujer después del procedimiento, que duró cuatro horas, pasándose los dedos por el pelo por primera vez en más de un mes.

Además, el médico se hizo cargo del costo de la intervención, estimado en 12.500 dólares.

Por su parte, la comediante y actriz estadounidense Loni Love afirmó que va a regalarle una peluca a la bloguera, hecha a medida. "Me ofrezco a regalarle una peluca. Tengo un maravilloso fabricante de pelucas, que le hará una peluca a su gusto", declaró este viernes en una entrevista a NBC LX.

La artista afirmó que "empatiza" con Brown. "Sabemos como mujeres negras lo difícil que es, nuestro cabello es tan importante", declaró.

"Soy una de las pocas mujeres negras –yo y creo que Whoopi Goldberg– que realmente llevamos el pelo con trenzas o mechones, aunque tradicionalmente se sabe que es poco profesional. Pero los tiempos están cambiando", explicó Love y agregó: "Así que tengo una total empatía con Tessica y quiero ayudarle".

Tessica Brown publicó el pasado jueves en su cuenta de TikTok un video en el que explicó cómo quedo con el pelo absolutamente pegado. "Cuando me peino, me gusta terminar con un poco de Göt2b Glued Spray, para mantener [cada pelo] o en su sitio. Bueno, no tenía más Göt2b Glued Spray, así que usé el aerosol Gorilla Glue. Mala, mala, mala idea", afirmó en el clip, que se convirtió viral, logrando unos 33,3 millones de visualizaciones.

Luego de no poder retirar la sustancia, Brown ingresó el pasado sábado por urgencias a un hospital de Chalmette (Luisiana), donde el personal sanitario tampoco pudo ayudarle.