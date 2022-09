Puerto Príncipe. Al menos tres agentes de la Policía Nacional Haitiana (PNH) murieron ayer durante una operación de ese organismo contra la banda Ti Makak, en la capital del país, según imágenes difundidas por el propio grupo irregular armado.



En esa zona, ubicada en la parte alta de Puerto Príncipe, fue quemado vivo a principios de agosto el exsenador Yvon Buissereth, y también fueron asesinados dos periodistas en enero pasado.



El grupo armado, uno de tantos que controlan parte de la capital de Haití, hizo publicar en las redes sociales las imágenes de los cadáveres de los agentes, aunque la PNH no se pronunció sobre el particular.



Por otra parte, medios de comunicación haitianos informaron que al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas durante manifestaciones registradas hoy en la barriada de Delmas y atribuyeron las muertes a disparos de la policía. Estos incidentes fueron los más graves registrados este martes en Haití, pues las calles del área metropolitana de Puerto Príncipe ardieron pocas horas después de que el Gobierno anunciara que ordenará un aumento en el precio de los combustibles.



Manifestaciones espontáneas, bloqueos sistemáticos de barrios y carreteras, quema de neumáticos, lanzamiento de piedras y sonidos de disparos se sintieron en la capital de Haití causando una gran tensión y la paralización total de actividades, incluidas el transporte público y el comercio.



En Pétion-ville varios miles de personas se manifestaron en las calles para protestar por la decisión del Gobierno de “reajustar” los precios de los combustibles. Los manifestantes corearon “devuélveme la barriga, no aguanto más” a lo largo del recorrido de esta improvisada manifestación, muchos de cuyos participantes portaron ramas de árboles.



La renuncia del primer ministro haitiano, Ariel Henry, las quejas contra el alto costo de la vida, el fin de la inseguridad y de la escasez de combustible fueron algunas de las exigencias escuchadas durante las manifestaciones.



Acompañados por una banda de música popular, que ambientaba el lugar, los manifestantes se mostraron furiosos con el Gobierno por no poner fin a la escasez de combustibles, y en su lugar anunciar un próximo aumento en sus precios en un contexto marcado por el agravamiento de la crisis sociopolítica y económica.



Durante el día, individuos no identificados atacaron el local de la emisora Model FM. Como resultado, un miembro del personal resultó herido, el edificio sufrió daños y los equipos fueron destruidos. Desde hace aproximadamente un mes, el Gobierno de Henry se enfrenta a protestas en todo el país, que han causado al menos cinco muertes, varios heridos y actos de pillaje.