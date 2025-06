ESCUCHA ESTA NOTICIA

Washington, 9 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes tras haber hablado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que el jueves habrá una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán.

“Tenemos una reunión con Irán el jueves”, dijo el líder republicano sin dar más detalles, pero sí dejando claro que el principal obstáculo para llegar a un acuerdo con el país es que Teherán sigue sin renunciar al enriquecimiento de uranio

“Están pidiendo cosas que no pueden hacer. No quieren renunciar a lo que tienen que renunciar. ¿Y saben qué es eso? Buscan el enriquecimiento (de uranio). Nosotros no podemos aceptarlo. Queremos justo lo contrario. Y hasta ahora, no están en ese punto. Lamento decirlo, porque la alternativa es muy, muy extrema, pero no están en ese punto”, explicó en un evento con empresarios en la Casa Blanca.

Trump ha advertido varias veces que no dudará en lanzar un ataque sobre el país persa si los ayatolás no logran cerrar un acuerdo que contente a la Casa Blanca, un pacto que ahora mismo pasa por evitar que Teherán no solo pueda fabricar bombas nucleares, sino que posea simples capacidades para enriquecer uranio.

El presidente aseguró que Teherán ha respondido a Washington con su rechazo a las peticiones estadounidenses. “Les dije que simplemente no es aceptable”, añadió Trump, que señaló que las negociaciones con Irán fueron uno de los principales temas que tocó durante su conversación con Netanyahu, que consideró que fue “muy bien”.

A finales de mayo representantes de EE.UU. e Irán celebraron la quinta ronda de conversaciones nucleares en Roma, un encuentro en el que ambas partes afirmaron que hubo progresos, aunque a su vez subrayaron que “queda trabajo por hacer”.