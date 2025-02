Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su prioridad es alcanzar “directamente” un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque se mostró abierto a un alto el fuego como paso previo a negociaciones más profundas.



“Me gustaría ir directamente a un acuerdo, pero el alto el fuego siempre ocurre un poco antes”, declaró en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto a su homólogo francés, Emmanuel Macron.



Trump, conocido por su libro ‘The Art of the Deal’ (‘El arte de la negociación’), afirmó que está trabajando en “acuerdos en este momento, transacciones en este momento”, y que “el más importante es lograr que la guerra termine”, ya sea con un alto el fuego o directamente con un pacto. Como parte de las negociaciones, aseguró que prevé recibir en Washington a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, esta semana o la siguiente, con el objetivo de cerrar “muy pronto” un acuerdo sobre la cesión de recursos naturales a cambio de ayuda militar.



Ese pacto, que Trump plantea como compensación por los miles de millones de dólares ya enviados en asistencia militar a Ucrania, permitiría a Estados Unidos acceder de forma privilegiada a los recursos naturales ucranianos, incluidas tierras raras, un sector clave para el desarrollo tecnológico y que está dominado actualmente por China.



Washington presentó este mes a Kiev una propuesta que incluía la cesión del 50 % de los recursos naturales de Ucrania, aunque sin garantizar el mantenimiento del apoyo militar estadounidense. Por este motivo, el Gobierno ucraniano se ha opuesto hasta ahora a la oferta.



Macron explicó que, durante su reunión con Trump, abordaron la necesidad de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania para evitar una nueva agresión por parte de Rusia, que inició su ofensiva en 2014 con la anexión de la península de Crimea y la amplió con una invasión a gran escala en 2022.



“Hemos tenido largas conversaciones y hemos hablado de nuestro deseo de poner fin al conflicto con un alto al fuego que sea verificable y que permita negociar una paz duradera. No solo hablamos sobre la reconstrucción de los territorios ucranianos, sino también sobre las garantías de seguridad, lo que implica mantener la paz a largo plazo”, declaró Macron. El pasado 22 de febrero se cumplieron tres años del inicio de la guerra en Ucrania, durante los cuales Occidente ha mantenido un frente unificado bajo el liderazgo de Joe Biden con el envío de ayuda militar a Kiev y la imposición coordinada de sanciones para aislar a Moscú. Sin embargo, la postura ha cambiado con Trump, quien ha comenzado a negociar directamente con Rusia para poner fin al conflicto, excluyendo a Kiev y a sus socios europeos de las primeras conversaciones entre delegaciones estadounidenses y rusas, que tuvieron lugar la semana pasada.

Consejo de Seguridad ONU aprueba resolución

Estados Unidos logró que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución sobre la guerra de Ucrania que fue rechazada en la mañana cuando la sometió a votación en la Asamblea General, y que no contiene ni siquiera una mención a la “invasión” o la “guerra”. La resolución obtuvo el apoyo de diez países, entre ellos Rusia, China y los países africanos y asiáticos del Consejo, mientras que los cinco países europeos se abstuvieron.