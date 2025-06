El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que todavía no ha tomado una decisión sobre si sumarse a los ataques israelíes contra Irán.



“Tengo ideas sobre qué hacer, pero no he tomado una decisión final porque las cosas cambian”, explicó Trump en una comparecencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.



El mandatario aseguró que más tarde tendrá una nueva reunión con el Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la situación en Oriente Medio.



El republicano calificó el conflicto de “muy triste” y dijo que detesta “ver tanta muerte y destrucción”.

Al mismo tiempo, señaló que Israel “lo está haciendo bastante bien en términos de ganar la guerra” y apuntó que la primera noche de bombardeos contra Irán fue “devastadora” para la República Islámica.



Trump abandonó abruptamente el lunes la cumbre del G7 en Canadá para regresar a la Casa Blanca y reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional, con el fin de evaluar si Estados Unidos se suma a los ataques que Israel lleva a cabo desde el viernes contra Irán.



El martes, exigió a través de redes sociales la “rendición incondicional” de la República Islámica y amenazó con matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí. En declaraciones a la prensa este miércoles por la mañana dejó abierta la posibilidad de una intervención militar estadounidense en el país persa: “Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer”, declaró.



El republicano señaló además que Irán todavía quiere negociar un acuerdo nuclear con Estados Unidos y que incluso propuso mandar una delegación a la Casa Blanca para retomar las conversaciones, algo que Teherán ha negado.



Trump ha sugerido en varias ocasiones que el inicio de los ataques israelíes contra instalaciones nucleares y militares de Irán se debe a que venció el plazo que Washington impuso a Teherán para cerrar un pacto nuclear



Irán acusa a Trump de mentiroso



Irán acusó e al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mentiroso y cobarde por haber “amenazado con eliminar al líder supremo” del país, Alí Jameneí. La misión de Irán ante la ONU, única representación diplomática del país persa en territorio estadounidense, escribió hoy en su cuenta de X un post donde no se nombró a Trump, pero se refería inequívocamente a él. “La única cosa más despreciable que sus mentiras es su cobarde amenaza de ‘eliminar’ al líder supremo iraní”, señaló la misión, en referencia a la publicación der Trump en su red Truth Social.

Putin llama a buscar vías para cese de hostilidades

El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó a encontrar vías para lograr un cese de las hostilidades entre Irán e Israel garantizando el derecho de la república islámica a un programa nuclear civil y los intereses de seguridad del Estado judío. “Tal decisión puede encontrarse”, dijo Putin durante un encuentro informativo con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, en el marco del Foro Internacional de San Petersburgo.