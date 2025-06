El presidente de EE.UU., Donald Trump, considera que la exclusión de Rusia del Grupo de los Ocho (G8) en 2014 fue un error, afirmó durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Kananaskis (Canadá), en el marco de una reunión bilateral con el primer ministro canadiense Mark Carney.

“El G7 solía ser el G8. [El expresidente estadounidense] Barack Obama y una persona llamada [Justin] Trudeau [ex primer ministro de Canadá] no querían que Rusia formara parte de él. Y yo diría que eso fue un error, porque creo que ahora no habría guerra si Rusia hubiera formado parte de él”, declaró el mandatario, en referencia al conflicto ucraniano.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca señaló que, en su opinión, la expulsión de Rusia de dicho grupo “fue un gran error” porque “se pasa mucho tiempo hablando de Rusia y ya no está en la mesa”. “Así que complica más las cosas. Pero no habría habido guerra”, reiteró.

El pasado mes de febrero, Trump afirmó que le gustaría que Rusia volviera a formar parte del G7. “Me encantaría que regresen. Creo que fue un error echarlos. Miren, no es una cuestión de que me guste o no Rusia. Fue el G8″, comentó, añadiendo que cree que a su homólogo ruso, Vladímir Putin, “le encantaría volver”.

En 1997, el país euroasiático fue miembro del G7, por lo que la asociación pasó a denominarse G8. Sin embargo, tras la reunificación de Crimea al territorio ruso en 2014, la alianza comenzó a reunirse de nuevo sin Rusia en el formato G7.