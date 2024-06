ESCUCHA ESTA NOTICIA

Nueva York, 4 jun (EFE).- Los abogados del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) solicitaron al juez que presidió su caso penal en Nueva York que deje sin efecto la orden mordaza que se le impuso, porque el juicio ya concluyó, según se conoció este martes.

La defensa de Trump envió una carta al juez Juan Merchan para pedir que se deje sin efecto la orden mordaza que pidió la Fiscalía y que le prohibía hablar sobre fiscales, testigos, jurados o empleados de la corte o sus familiares «para proteger la integridad de este proceso penal y evitar perjuicios al jurado».

En la carta se indica que «ahora que el juicio ha concluido, las preocupaciones expresadas por el Gobierno y la Corte no justifican las continuas restricciones a los derechos de la Primera Enmienda del presidente Trump, quien sigue siendo el principal candidato en las elecciones presidenciales de 2024, y el pueblo estadounidense».



El juicio por alterar documentos de su empresa para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels y proteger su carrera presidencial en 2016, por el que enfrentó 34 cargos, terminó la semana pasada con un veredicto de culpable. La sentencia se conocerá el próximo 11 de julio.



Trump y sus abogados intentaron que la orden mordaza fuera dejada sin efecto durante el proceso, pero no lo lograron, y ahora, ya terminado, han reiterado su reclamo.



El aspirante republicano a la Casa Blanca, que estuvo obligado a asistir al juicio, no perdió ocasión para criticar la orden, alegando que violaba su derecho a la libre expresión y que tenía que permanecer en Nueva York en medio de la campaña electoral con la que intenta volver a la presidencia.



La petición a la Corte surge en momentos en que tanto Trump como el presidente y candidato demócrata, Joe Biden, se preparan para enfrentarse en un debate único de cara a los comicios del 5 de noviembre próximo, y despúés de que varios testigos han comentado sobre el proceso judicial, según la carta de los abogados del republicano, enviada el lunes y cuyo contenido se conoció este martes.