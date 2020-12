Trump se autoindultaría tras dejar la Presidencia

Washington, DC. El presidente saliente de Estados Unidos ha reiterado que está en todo su derecho de autoindultarse y que lo haría solo como medida preventiva porque no ha cometido ningún crimen.

Pero según expertos legales, el perdón presidencial solo se otorga a crímenes federales y Trump no tiene acusaciones de ese tipo pendientes, escenario que lo dejaría sin defensa para las acusaciones que sí tiene a nivel estatal.

Andrew Weissmann, uno de los fiscales que lideró la investigación de destitución contra el presidente saliente por obstrucción a la Justicia y abuso de poder, pidió al futuro fiscal general que será nombrado por el presidente electo, Joe Biden, que investigue y enjuicie a Donald Trump por potenciales crímenes federales.

Weissmann hizo parte del equipo senior de fiscales especiales dirigido por Robert S, Mueller III, que investigó la supuesta colusión y obstrucción a la Justicia por parte de Trump.

En su artículo publicado en ‘The New York Times’, dice que una nueva investigación o juicio criminal contra Trump dividirá aún más al país y sería un espectáculo que consumirá la energía de la Administración de Joe Biden, “pero por doloroso y duro que sea para el país, creo que el nuevo fiscal general debe investigar a Trump, y si se justifica, enjuiciarlo por potenciales crímenes federales”.

Según Weissmann, se recogió amplia evidencia para respaldar la acusación de que Trump obstruyó la Justicia y agrega que es una información que muchos otros fiscales apoyaron incluso después de que el reporte fuera publicado. “Trump no puede señalar ahora que la investigación de los fiscales especiales no encontró colusión con Rusia cuando él obstruyó la propia investigación”, dice el abogado y agrega que sentaría un mal precedente si no se hace algo con la información que ya se recabó.

Trump, por su parte, ha considerado varias veces un autoindulto al afirmar que es completamente legal, señalando que así lo avalan académicos.