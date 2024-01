Nueva York. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump testificará ante un jurado de nueve personas, que fueron elegidas este martes, en su caso de difamación contra la escritora E. Jean Carroll que empezó ayer en Nueva York y en el que también la denunciante tomará la palabra.



Así lo decidió el juez Lewis Kaplan, a pesar de que los abogados de la columnista habían expresado su preocupación de que el expresidente pudiera “sembrar el caos” si asistía al juicio.



Carroll subirá al atril este miércoles para explicar su versión de los hechos al jurado.



Trump, que el lunes se hizo con su primera victoria preelectoral tras arrasar con más del 50 % de los votos en los caucus de Iowa, asistió al tribunal federal de Manhattan vestido con su ‘uniforme’, un traje negro y una corbata roja.



En este juicio, que según Kaplan durará solamente de tres a cinco días, Trump tendrá que responder a unas acusaciones de difamar a Carroll cuando aseguró, en 2019, que no conocía a la escritora, y que su confesión de que el expresidente había abusado sexualmente de ella en la década de los noventa era falsa.



Carroll pide 10 millones de dólares de compensación.



El pasado mayo, un jurado ya condenó a Trump por abuso sexual y difamación a la escritora, pero no por violación. Desde entonces, el exmandatario ha seguido sosteniendo que no la conoce, poniendo en duda una y otra vez su versión de los hechos.



La pasada semana, el juez Kaplan dictaminó que en este caso Trump no puede negar la agresión sexual, por ser un caso que ya ha sido objeto de un fallo anterior de un jurado, algo que volvió a reiterar este martes. Eso significa que los jurados no entrarán en las acusaciones sexuales de Carroll, y su única tarea será decidir si Trump la dañó con sus declaraciones de 2019 y, de ser así, las sanciones económicas subsiguientes.

Selección de los nueves jurados y preguntas

En la mañana del martes tuvo lugar la selección de los nueve jurados. Este proceso de selección duró más de tres horas y ni Trump ni Carroll pudieron tomar la palabra mientras el juez interrogaba a los potenciales jurados: ¿Ha donado en las campañas electorales de Trump? ¿Ha leído las columnas de Carroll? o ¿cree que hubo fraude electoral en las últimas elecciones?