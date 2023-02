Email it

Estambul. El Gobierno turco anunció que a partir de marzo se iniciará la reconstrucción en las zonas destrozadas por los dos terremotos letales del 6 de febrero pasado, que causaron la muerte de más de 40,000 personas y derribaron o han dejado inservibles más de 84,000 edificios



En rueda de prensa en la ciudad de Adana, el ministro de Urbanismo, Murat Kurum, explicó que tras inspeccionarse 684,000 edificios en las once provincias afectadas, los expertos de su cartera han identificado más de 84,000 construcciones que están totalmente derrumbadas o tan gravemente dañadas que deben demolerse de forma urgente.



Estos 84,000 edificios suman 333,000 unidades independientes, es decir viviendas u oficinas, precisó el ministro.



La reconstrucción se hará por licitación simultánea en las 11 provincias, después de realizarse estudios geofísicos para determinar el emplazamiento más seguro para los nuevos edificios, dijo Kurum.



Dejó entrever así que algunas de las ciudades o pueblos gravemente afectados por estar situados muy cerca o encima de la falla geológica de Anatolia oriental podrían reubicarse en zonas más seguras, una opción evocada también por otros responsables gubernamentales en los días pasados.



Kurum reiteró su llamada a los ciudadanos para que no entren en los edificios gravemente dañados para recuperar enseres o pertenencias personales, mientras las autoridades locales no hayan certificado que pueda hacerse sin peligro.



Diez provincias afectadas por los dos terremotos, de 7.7 y 7.6 grados de magnitud, fueron declaradas zona de desastre el 8 de febrero y puestas bajo el estado de emergencia.



Ayer, el Gobierno añadió la provincia de Elazig, en Anatolia central, a la lista, que pasó así a abarcar 11 provincias con un total de 14 millones de habitantes, aunque cinco de ellas han sido afectadas solo parcialmente.



Más rescates



Una persona fue rescatada ayer con vida tras haber pasado 278 horas atrapada entre los escombros de un edificio que colapsó el pasado 6 de febrero.



Hakan Yasinoglu, un hombre de 45 años, fue encontrado vivo en un edificio derruido en el barrio de Defne, en Antioquía y trasladado al hospital, informa la agencia turca Anadolu.



En el mismo distrito habían sido salvados otros dos hombres, mientras que un chico de 12 años, de familia siria, fue liberado de un derrumbe en una zona cercana. Los tres habían pasado 261 horas, casi 11 días, entre los escombros.

A prisión 54 sospechosos del derrumbe de edificios

La Judicatura turca decretó el ingreso en prisión preventiva de 54 personas en el marco de una investigación que busca depurar responsabilidades por el derrumbe de edificios de los terremotos que asolaron el sureste de Turquía el pasado 6 de febrero, informa este viernes la prensa turca. El ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag, señaló que se está investigando a un total de 245 sospechosos, de los que 54 han ingresado en prisión preventiva.