Kiev/Moscú. Ucrania recibió un nuevo espaldarazo occidental después de que Bruselas diera luz verde a sus negociaciones de adhesión en la Unión Europea, que llega justo cuando Kiev trata de evitar el estancamiento en el campo de batalla.



“Hoy la historia de Ucrania y de toda Europa ha dado un paso correcto”, dijo Zelenski en un discurso publicado en sus redes sociales tras el anuncio de la Comisión Europea.



El presidente ucraniano agregó que Ucrania “debe estar en la Unión Europea” porque los ucranianos “se lo merecen”.



A la vez, se comprometió a seguir tomando las “decisiones necesarias” para avanzar hacia la integración en la UE y dio las gracias “a todos los que ayudan” a Ucrania en ese camino.



El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, también saludó la recomendación de Bruselas, que calificó de “histórica”.



“Nuestra lucha y nuestros sacrificios no han sido en vano, nuestra transformación obtiene reconocimiento y nuestros sueños y esperanzas se hacen realidad”, agregó el jefe de la diplomacia ucraniana.



El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró el pasado octubre que nunca se ha opuesto y sigue sin oponerse al ingreso de Ucrania en la Unión Europea.



“Nunca expresamos opiniones negativas en relación con los planes de ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Nunca”, dijo Putin al intervenir en el Club de Debate Valdái. Putin, quien no tolera la idea de una hipotética entrada de Ucrania en la OTAN, subrayó que no ve “ninguna amenaza militar (…) en la cooperación económica de cualquier país, en uniones económicas”.



Apoyo del G7



Este miércoles Kiev también recibió el apoyo político del G7, cuyos ministros de Exteriores reafirmaron su respaldo y “unidad” con respecto a Ucrania y dijeron que seguirán implementando “estrictas” sanciones a Moscú, durante la segunda y última jornada de su reunión en Tokio.