Madrid, 17 nov (EFE).- España permanece a la espera de los cambios que el líder socialista, Pedro Sánchez, quien este viernes prometió su cargo como presidente del Gobierno, haga para conformar su nuevo Ejecutivo con el reto de cumplir los acuerdos pactados con formaciones de diferentes ideologías para sacar adelante la legislatura.

Unos cambios que podrían llegar en cualquier momento, y que según fuentes extraoficiales estarían encaminados a conformar un equipo de Gobierno más político que el anterior, dado el contexto en el que se desarrollarán los próximos cuatro años.

El primer paso tras ser reelegido ayer por el Congreso como jefe del Ejecutivo español fue la toma de posesión de su cargo este viernes ante el rey Felipe VI y la Constitución en el Palacio de la Zarzuela, la sede de la jefatura de Estado de España.

Ese fue el escenario de la promesa que hizo Sánchez en un breve acto, sin símbolos religiosos presentes, del que fueron testigos los representantes de las principales instituciones del Estado español.

Es la tercera ocasión en la que Sánchez promete el cargo ante Felipe VI, después de que lo hiciera en julio de 2018 tras prosperar la moción de censura al conservador Mariano Rajoy y en enero de 2020, cuando constituyó el primer gobierno de coalición de la democracia con Unidas Podemos.

Nuevo gabinete para una nueva etapa

Una vez prometido su cargo, el siguiente paso del presidente del Gobierno español será dar a conocer los integrantes de su nuevo gabinete, aunque aún no se ha concretado cuándo lo hará.

No se sabe si el anuncio de la lista será inminente o esperará al fin de semana o, incluso, al lunes.

Al tratarse de un Gobierno de coalición, Sánchez y la líder de la plataforma de izquierdas Sumar, Yolanda Díaz, hasta ahora vicepresidenta segunda del Ejecutivo español y ministra de Trabajo, tendrán que cerrar el número de departamentos que le correspondería a esa fuerza política.

En principio, se apuesta por un perfil más político para el nuevo Gobierno y la idea que parece tener el presidente es recortar el número de ministerios, 22 en la actualidad.

Si se confirmara, Sánchez tendrá que decidir si sigue dejando en manos de Sumar, su principal socio, cinco carteras, como ocurrió en el caso de Unidas Podemos la pasada legislatura, o reduce alguna.

Lo que sí se da por seguro desde fuentes gubernamentales y de los socialistas es que el reelegido presidente mantendrá al núcleo duro de su gabinete.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, está a la espera de saber si prospera su candidatura para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI), una incógnita que se despejará el 8 de diciembre para un cargo que tendría que empezar a desempeñar el 1 de enero.

Díaz seguirá siendo vicepresidenta y, previsiblemente, mantendrá la cartera de Trabajo, mientras que la también vicepresidenta Teresa Ribera continuará al frente de las políticas relacionadas con la energía y el medio ambiente.

Los socialistas recuperan el Ministerio de Igualdad

Las fuentes citadas ven a José Manuel Albares en el mismo puesto de ministro de Asuntos Exteriores y consideran que Pilar Alegría, actual ministra de Educación, permanecerá en el Gobierno aunque sin apostar por un ministerio concreto.

No verían con malos ojos que fuera el de Igualdad, que los socialistas van a recuperar tras haber estado en manos de Unidas Podemos (UP) con Irene Montero al frente, no exenta de polémica por la ley del solo sí es sí, relacionada con los delitos sexuales, que dejó un vacío legal por el que cientos de agresores sexuales vieron rebajada su condena o quedaron en libertad.

Sin embargo, puede que Ione Belarra, la actual dirigente de UP, se mantenga dentro del Ejecutivo en la cartera de Derechos Sociales.

Por otra parte, todo apunta a que el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, será el nuevo ministro de Cultura.

Desde el PSOE se recuerda que sólo Sánchez sabe lo que va a hacer, que es bastante probable que dé alguna sorpresa con la elección de algún nombre nada previsible, incluso independiente, y que lo único seguro es que el próximo martes presidirá la primera reunión de su nuevo Gabinete. EFE