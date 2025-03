Copenhague. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, señaló, durante su visita a la base militar estadounidense de Pituffik (noroeste de Groenlandia), que Dinamarca no ha hecho un “buen trabajo” en ese territorio autónomo ártico y ha descuidado su seguridad y a su población durante años.



“Nuestro mensaje es muy simple. Sí, la gente de Groenlandia va a tener autodeterminación. Pero esperamos que elijan a Estados Unidos como socio, porque somos la única nación en el planeta que respetará su soberanía y respetará su seguridad, porque su seguridad es también en gran medida la nuestra”, afirmó.



Vance aseguró que cuando el presidente Donald Trump habla de que “tenemos que tener Groenlandia” se refiere a que es necesario tomarse más “en serio” la seguridad de la isla, debido sobre todo al creciente interés de China y Rusia en el Ártico, y desechó la posibilidad de una intervención militar.



“Lo que creemos que va a ocurrir es que los groenlandeses van a elegir ser independientes de Dinamarca, y luego vamos a tener conversaciones con ellos a partir de ahí. Pienso que hablar sobre algo demasiado lejano en el futuro es demasiado prematuro”, señaló Vance.



“No creemos que vaya a ser necesaria nunca la fuerza militar. Pensamos que esto tiene sentido, y como la gente de Groenlandia es racional y buena, creemos que será posible hacer un acuerdo al estilo de Trump para garantizar la seguridad de este territorio y también la de EE.UU.”, afirmó.



Vance acusó a Dinamarca de no “mantener el ritmo” en las inversiones necesarias para mantener la seguridad de la isla, que -en su opinión- es peor ahora que hace “30 o 40 años” y sostuvo que la arquitectura de seguridad danesa ha consistido en “dejárselo todo a los valientes soldados estadounidenses y esperar que paguemos la cuenta”.



“¿Cuál es la alternativa entonces? ¿Dejar el Ártico a China y a Rusia? No tenemos otra opción”, declaró.

Vance hizo estas declaraciones al término de una visita de varias horas a Pittufik, adonde voló acompañado por su esposa, Usha Vance; el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el secretario de Energía, Chris Wright.



El programa inicial de la delegación estadounidense consistía en una visita de Usha Vance a Nuuk, la capital de Groenlandia, y Sisimiut, donde se celebra estos días una popular carrera de trineos tirados por perros y que este año patrocina el consulado de EE.UU.



El hecho de no contar con una invitación oficial de las autoridades groenlandesas y que en este país se estuviese negociando estos días un nuevo Gobierno tras las elecciones legislativas del pasado día 11 provocaron duras críticas de Nuuk y Copenhague, lo que provocó que se eliminara esa parte del viaje y se redujera sólo a Pituffik.

Trump insiste en que necesita a Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que su país necesita Groenlandia para su seguridad, algo que no puede garantizar sin tener control de la isla de Dinamarca. “¿Crees que podemos prescindir de ella? No podemos”, aseguró Trump en declaraciones a periodistas. “Necesitamos a Groenlandia. Es fundamental para la seguridad internacional, tenemos que tener a Groenlandia”, insistió el mandatario.