NUEVA YORK.- El dirigente político en la RD, Emigdio Mercedes, consideró improcedente plantear que el “Gobierno del presidente Luis Abinader no ganó las elecciones, las compró” como dijera el presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), doctor Leonel Fernández, luego de haber felicitado al mandatario por su triunfo electoral.

Mercedes, en conversación telefónica con este reportero, sugirió a los líderes de la FP que en vez de hablar sobre “compra de elecciones”, dar un giro profundo a esa organización para fortalecer su estructura política con la renovación de sus cuadros dirigenciales.

“El expresidente Fernández, después de las elecciones municipales debió cambiar a quienes estaban dirigiendo la campaña en el territorio nacional, precisamente por la falta de capacidad, experiencia y carisma”, indicó el dirigente político.

“Tampoco fue buena la escogencia de la candidata vicepresidencial de la FP debido a que no sumó votos ya que no tenía popularidad ni condiciones para debatir con los candidatos a esa posición de algunos partidos”.

Igualmente, consideró “desafortunado” el llamado que hiciera el vicepresidente de la FP, Radhamés Jiménez, de que se lanzarán a las calles si el gobierno intenta modificar la constitución de la república.

“La FP sabe muy bien que a partir del próximo 16 de agosto el PRM tendrá en el Congreso Nacional los votos suficientes, otorgados en las pasadas elecciones, para hacer las modificaciones que ellos entiendan”, dijo Mercedes, aunque dejó bien claro que se identifica con que haya diálogo y que no se elimine el “Nunca Jamás” de la constitución dominicana.