Venezuela celebrará elecciones legislativas y regionales el próximo 27 de abril

Caracas, 27 ene (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por rectores afines al chavismo, anunció este lunes que llevará a cabo las elecciones legislativas y regionales para el próximo 27 de abril, cuando todavía no ha publicado los resultados desglosados de las controvertidas presidenciales del pasado julio.

“En las próximas horas, cumpliendo con la normativa legal, se hará público el cronograma electoral integral de las elecciones antes notificadas”, señaló el presidente del CNE, el chavista Elvis Amoroso, al leer un comunicado transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Amoroso señaló que el ente electoral garantizará la “mayor confiabilidad, transparencia y las auditorías correspondientes”, pese a que hasta la fecha no ha probado la veracidad de los resultados que el CNE anunció tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, que otorgaron una cuestionada victoria a Nicolás Maduro, pese a las insistentes solicitudes por parte de la comunidad internacional y la oposición, que reivindica el triunfo.

En ese contexto, el presidente Nicolás Maduro asumió el cargo el 10 de enero de 2025 para el periodo 2025-2031, tras ser declarado vencedor en las elecciones del 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido con la totalidad del cronograma oficial, ya que persisten dudas sobre los resultados, especialmente respecto a los resultados por centro de votación y mesa, tal como lo establece el propio ente electoral.

Además, dijo que el CNE se mantendrá en “sesión permanente” para garantizar todos los pasos para el “desarrollo de un feliz proceso comicial el próximo 27 de abril”.

El pasado 17 de enero, el CNE ya se había declarado en “sesión permanente” para analizar las propuestas de partidos políticos recogidas por la chavista Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para los comicios legislativos, regionales y locales, previstos para este año, entre otras votaciones.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo el anuncio en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, acompañado por Amoroso, quien, sin embargo, no ofreció declaraciones al respecto.

En rueda de prensa transmitida por VTV, indicó que la Comisión Especial para la Revisión de Normas y Leyes Electorales del Parlamento entregó al organismo comicial un documento con propuestas relacionadas con la organización, el formato, la convocatoria, las postulaciones, la financiación de las campañas y otros “elementos generales” de los “nueve o diez eventos electorales” previstos para 2025, entre ellos seis consultas populares.

Entretanto, la líder opositora María Corina Machado dijo que hasta que no “entre en vigor” el resultado de los comicios presidenciales, que -insiste- ganó Edmundo González Urrutia, no procede participar en “elecciones de ningún tipo”.

“Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo, ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto”, sostuvo la exdiputada en un video publicado en X.