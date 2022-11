Venezuela contabiliza 1.494 casos de pedofilia este año

Caracas, (EFE).- La Fiscalía de Venezuela ha contabilizado 1.494 casos de pedofilia entre enero y lo que va de noviembre de este año, informó este jueves el fiscal general, Tarek William Saab.

Agregó que el objetivo es aumentar las penas para los delitos de abuso y explotación sexual contra menores, así como el de difusión de material pornográfico, previsto en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos.

La Fiscalía lanzó en agosto pasado la campaña «Pedofilia es Crimen», con la que busca combatir este delito y proteger a los menores de los «depredadores sexuales».

Saab sostuvo que hasta el momento se han hecho 260 actividades formativas y de sensibilización en todo el país, con la participación de 13.175 personas entre estudiantes, maestros, padres y representantes.

«Esta es una campaña formidable, de gran impacto, que no puede cesar, independientemente de que estemos o no en periodo escolar. La instrucción que he dado a todo nuestro personal es que esta campaña debe ser permanente, hay que educar en esta materia», apostilló.