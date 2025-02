Caracas Venezuela aseguró que, con la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de poner fin a las licencias para la exportación de crudo del país caribeño -concedidas por su predecesor, Joe Biden, y que beneficiaban a la petrolera Chevron-, “en realidad se está infligiendo un daño a los Estados Unidos, a su población y a sus empresas”.



A través de Telegram, la número dos de la Administración chavista y titular de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, calificó de “lesiva e inexplicable” la medida, con la que, además, según la funcionaria, se pone en “entredicho la seguridad jurídica de EE.UU. en su régimen de inversiones internacionales”.



Estas licencias dejarán de estar vigentes a partir del 1 de marzo, según explicó Trump, quien criticó al “régimen” de Nicolás Maduro por no haber acelerado la deportación de los “criminales violentos” que, según él, Caracas envió a EE.UU. y que debían haber sido repatriados “a un ritmo rápido”.



En nombre de la Administración de Maduro -investido en enero pasado por la chavista Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para un tercer mandato, tras su cuestionada reelección en julio de 2024-, Rodríguez rechazó “categóricamente este tipo de acciones” que -aseguró- fueron “solicitadas públicamente por la oposición extremista y fracasada del país”.



Además, según la ministra, las sanciones impulsaron la migración entre los años 2017 y 2021, con “las consecuencias ampliamente conocidas”.



“Venezuela seguirá su camino de recuperación económica integral garantizándola con el esfuerzo creativo de todos y en apego absoluto a su soberanía e independencia nacional”, agregó Rodríguez.

Trump explicó que se revierten “las concesiones que el corrupto Joe Biden concedió a Nicolás Maduro, de Venezuela, en el acuerdo sobre transacciones petroleras del 26 de noviembre de 2022, así como las relacionadas con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que el régimen no ha cumplido”.