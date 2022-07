Email it

Caracas. El Gobierno de Venezuela rechazó la decisión “insólita” del Tribunal Superior de Londres a favor del opositor Juan Guaidó sobre el oro depositado en Inglaterra e hizo un llamado al Gobierno británico a “rectificar” y “no seguir con esta payasada de pretender” que el antichavista es presidente del país, dijo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.



“Hago un llamado al Gobierno británico, tienen la oportunidad de corregir, (…) de retomar un rumbo correcto apegado al derecho internacional público (…) en relación a Venezuela, tienen que rectificar y esta es la oportunidad, es el mensaje que le damos al Gobierno británico de no seguir con esta payasada de pretender que Juan Guaidó es presidente de un país”, dijo.



La jueza Sara Cockerill, de la división Comercial del tribunal británico, ha considerado, tras un juicio de cuatro días que acabó el 18 de julio, que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta, al no haber base legal en el Reino Unido para hacerlo.



Rodríguez, a través de un contacto telefónico con el canal estatal VTV, denunció que toda esta “ficción creada”, según la cual Guaidó es presidente del país petrolero, “ha sido para desapoderar a Venezuela y al pueblo venezolano de su patrimonio”.



“Políticamente, en Venezuela habrá justicia, (…) aquí va a haber justicia a este grupo criminal, extremista, fascista, que se ha dado a la tarea de robarse los activos del pueblo venezolano”, aseguró.



Rodríguez indicó que este “daño que le han causado” al país “es muy grande”, en medio, prosiguió, de un “bloqueo criminal y toda esta estrategia para robar los activos” de la nación en el exterior.



En este sentido, adelantó que el presidente Nicolás Maduro “tiene en sus manos una prueba contundente que será mostrada en los próximos días”.