Washington, 22 may (EFE).- Al menos cuatro personas han muerto como consecuencia de los tornados y tormentas que causaron daños en algunas áreas rurales del estado de Iowa, informaron este miércoles los residentes y las autoridades.



La gobernadora de Iowa, la republicana Kim Reynolds, dijo en una conferencia de prensa que no podía confirmar cuántas personas habían fallecido en la ciudad de Greenfield, del condado Adair, pero los vecinos indicaron al diario Register que al menos cuatro residentes no habían sobrevivido.

La gobernadora añadió que se habían movilizado centenares de agentes policiales, bomberos y personal de emergencia inmediatamente después de que la tormenta que cayó sobre el área durante la tarde del martes.

Richard Miller, el jefe de Policía en el condado de Adams, indicó que los equipos de socorro habían localizado en un campo el cuerpo de una mujer muerta por la tormenta, aunque no se precisó la edad de la víctima.



Ha habido más de una docena de informes de tornados procedentes de las regiones occidentales y centrales de Iowa desde el martes, con daños en las redes del tendido eléctrico en Red Oak, Carbon, Corning y Greenfield.



El legislador estatal Ray Sorensen, quien vive en Greenfield, dijo a la prensa que se había establecido un hospital improvisado en el aserradero de la ciudad después de que el tornado devastó la zona.



Las imágenes difundidas en la televisión muestran residencias y otras estructuras demolidas y las calles cubiertas por escombros, vehículos volcados y árboles arrancados de cuajo.EFE