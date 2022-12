Visas de trabajo en EEUU: para qué sirven las H-2A y H-2B y quiénes pueden pedirlas

Todos los años la autoridad migratoria emite documentos que habilitan el ingreso al país con fines de empleo y por un tiempo determinado; cada año, el país otorga una cantidad de visas de trabajo, llamadas H-2A y H-2B, que permiten el empleo de personas extranjeras con un permiso de residencia transitorio.

Los aspirantes pueden ser trabajadores con o sin experiencia (no profesionales) en dos grandes grupos: agrícolas (H-2A) y no agrícolas (H-2B). Este grupo comprende la mayoría de los beneficiarios: jardineros; cortadores de carne, aves y pescado.

Asimismo, asistentes en actividades de entretenimiento; servicio de limpieza; trabajadores de la construcción; meseros y cocineros; operarios de mudanzas; cuidadores de animales; trabajadores forestales.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) está emitiendo visas para trabajadores no inmigrantes cada vez en mayor cantidad. Para 2022 se autorizaron 66.000 y un adicional posible de otras 55.000, y se estima que el total definitivo quedará en 117.000.

Según analizó Daniel Costa, director del área de normativa legal inmigratoria del Economic Policy Institute, “la emisión de visas temporales de trabajo subió exponencialmente sin que hubiera un cambio en la ley”.

Hay dos tipos de visa para trabajo temporal, la H-2A para empleos en el sector agrícola, y la H-2B para empleos en sectores no vinculados con la agricultura.

La demanda de estas visas de trabajo

La razón, explicó en el podcast Best New Ideas in Money, de Market Watch, es que “los empleadores realmente se han inclinado a usar estas visas de trabajo”. Se trata de esquemas de migración por un tiempo limitado y que establecen una cantidad restringida de derechos (por ejemplo, no habilitan la residencia permanente) para los trabajadores.

Sin embargo, son un programa muy activo porque permite que personas de economías menos robustas puedan ahorrar en dólares o enviar dinero a sus familias.

Los empleadores se inclinan por esta opción porque el empleo basado en la tarjeta de residencia (Green Card) tiene límites bajos, fijados en 1990. En cambio, el camino H-2B es más sencillo para cubrir la escasez de mano de obra que se da con frecuencia en el mercado estadounidense. Una vez que intentaron contratar un trabajador local sin éxito, pueden pasar a esta alternativa.

Esto significa que estas visas de trabajo temporal se obtienen por medio de un empleador en los Estados Unidos. Es decir que debes tener una oferta de trabajo que te extienda una compañía o una persona.

República Dominicana, entre los Países que participan en 2023

Lo primero que debes hacer es revisar la lista y saber si tu país es uno de los elegidos para participar en este programa durante el 2023. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en consulta con el Departamento de Estado (DOS), anunció la lista, que entró en vigor desde el 10 de noviembre de 2022.

Los países de América Latina y el Caribe son: Argentina, México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Brasil, Haití, Panamá, República Dominicana, Granada, Santa Lucía, Jamaica, Barbados y San Vicente y las Granadinas. En el caso de Paraguay, es elegible a participar en el programa H-2A, pero no es en el H-2B.

Si tu país no figura, USCIS ofrece un último recurso: podría aprobar peticiones H-2A y H-2B “para nacionales de países que no están en la lista sobre una base caso por caso, solo si se determina que esto es en interés de Estados Unidos”.

Si tu país está en esta lista, es probable que ya haya agencias de empleo reclutando trabajadores bajo este tipo de visado. También es importante buscar ayuda especializada en estos trámites, por lo que es siempre aconsejable acudir a un abogado de inmigración.

Estas listas cambian cada año, por lo cual debes estar muy atento. Si no es para el 2023, puede haber más oportunidades en el futuro.

Con información de USCIS. Este artículo no constituye ni reemplaza la asesoría legal.