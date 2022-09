Voraz incendio arrasa un rascacielos en el sur de China

Un voraz incendio voraz envolvió hoy en llamas un rascacielos de la empresa China Telecom en la ciudad de Changsha, en la provincia meridional china de Hunan. Hasta el momento no se oficializa el reporte de víctimas, informa la prensa local.

Según las imágenes retransmitidas por la televisión estatal CCTV, el incendio engulló al edificio de oficinas, de más de 200 metros de altura, causando daños en al menos una docena de pisos.

El voraz incendio provocó una espesa columna de humo sobre toda la ciudad. Los bomberos consiguieron contenerlo sin que de momento se informe de víctimas mortales, agregó China Telecom.

Otros medios locales mostraron a través de la red social Twitter imágenes del exterior del edificio completamente carbonizado.

Imagenes publicadas por CCTV muestran cómo las llamas devoran parte del rascacielos. Mientras una densa columna de humo se eleva sobre la ciudad, donde residen unos 10 millones de habitantes.

Evacuation in the building at the the beginning of the fire: pic.twitter.com/s1iP1lSO8M