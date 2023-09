Zelenski: Rusia quiere ocultar su debilidad sembrando el terror en África

Roma, (EFE).- El mandatario ruso, Valdímir Putin, está intentado ocultar su debilidad y «distraer al mundo» sembrando «el caos en África», pero «el terror no significa fuerza», aseguró hoy el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski en una intervención por videoconferencia en el Foro Ambrosetti, una de las citas políticas y financieras más destacadas de Europa.

«No hay fuerza en el otro lado del frente, sólo crímenes contra la humanidad, el mundo lo ve todo. ¿Quién ve fuerza en un misil lanzado contra un avión que está volando en paz?, ?quién ve fuerza en un líder que tiene que moverse por su propio país en un vehículo blindado? Vemos debilidad, no fuerza», explicó en su intervención en la apertura de la reunión en Cernobbio (norte de Italia).

«Incluso cuando están tratando de crear caos en África. No están demostrando ser fuertes, sino distrayendo al mundo. El terror no significa fuerza», añadió.

Zelenski se refirió en los mismos términos a la muerte del jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, al estrellarse el avión en el que viajaba en Rusia y dijo: «Si realmente Putin asesinó a Prigozhin -seguimos esperando confirmación de ello-, está demostrando aún más su debilidad» y que le «tenía miedo».

«La promesa de ciertas garantías a Prigozhin y su posterior asesinato demuestra la debilidad de las palabras de Putin. Es imposible ir a negociar con Putin porque no puede mantener sus propias palabras y promesas», enfatizó, antes de añadir: «Todo esto confirma que no podemos confiar en Putin y que su palabra no vale nada».

El presidente ucraniano aprovechó su intervención en el Foro, que reúne a destacados políticos y empresarios para debatir sobre los desafíos globales del futuro y su impacto en la economía, para mostrar de nuevo su agradecimiento por la «cooperación fundamental de Italia», de la que, dijo, nunca ha tenido «dudas».

«Queremos agradecer a Italia por el apoyo político que nos ha dado y también a la UE por apoyar nuestra candidatura y nuestros compromisos para garantizar la seguridad de nuestro país. Estoy seguro de que este es el momento de tomar decisiones fuertes para nuestra seguridad y para Europa», añadió.

E insistió en que si Rusia no abandona Crimea y otros territorios ocupados en el este «no puede haber una paz sostenible en Ucrania y por lo tanto tampoco en Europa», antes de resaltar «Ucrania y todos los demás países que hacen referencia al Derecho internacional no reconocen que Crimea pertenezca a la Federación Rusa, ni tampoco las empresas lo reconocen».

El Foro Ambrosetti reúne durante tres días en Chernobbio, a orillas del Lago de Como a destacados exponentes de la economía, las finanzas y política italianas y europeas, para debatir, entre otros temas, los desafíos globales del futuro y su impacto en la economía, pero también los desarrollos científicos y tecnológicos, además de analizar la situación geopolítica mundial.