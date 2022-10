Que la República Dominicana cuente con una política migratoria efectiva, capaz de regular la entrada ilegal de extranjeros a esta media isla, es parte de los objetivos del Partido Demócrata Institucional (PDI).



Es por ello que Ismael Reyes, presidente de esa entidad política, propone que la frontera debe ser sellada por parte del Estado dominicano a lo largo de sus 376 kilómetros de longitud, a fin de impedir el acceso de la inmigración ilegal de Haití hacia a la tierra de Juan Pablo Duarte. El abogado y economista se refirió al tema al ser entrevistado por elCaribe.



Está consciente de que se deben respetar las leyes nacionales y que el no hacerlo es una violación flagrante de cualquier funcionario, pero entiende que se deben aplicar las leyes migratorias, ya que para eso están establecidas.



En ese sentido, el dirigente político recomienda a la Dirección General de Migración desplegar sus agentes por todo el país para deportar a sus tierras de origen a todo inmigrante ilegal.

Además, exhortó a naciones como Francia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos a intervenir en el país vecino.



Empleos



Tras indicar que en la República Dominicana hay un Estado anquilosado y macrocefálico, Ismael Reyes denunció que los gobiernos se han convertido en la principal agencia de empleos del país, lo que, a su juicio, no puede crear prosperidad ni desarrollo.



Entiende que los gobiernos se eligen para que administren el Estado, y no para crear empleos.



El economista señaló que el Estado está para garantizar el desarrollo productivo de la República y para que los empresarios y comerciantes privados sean los que creen empleos bien remunerados para la sociedad.



En ese sentido, sostiene que el gobierno tiene que verse como un organismo que impulsa el desarrollo productivo, que garantiza el desarrollo de la industria, del comercio, de las zonas francas y la inversión extranjera, para que el sector privado sea el que cree los empleos que necesita el pueblo.



Un 6% del PIB a salud



Reyes dijo que si fuera presidente de la República, le dedicaría al sector salud no menos del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y habría seguro de salud universal para toda persona nacida en territorio dominicano.



Voto manual



El presidente del PDI aseguró que el voto automatizado sería lo ideal para las elecciones, pero que la garantía solo puede hacerse con una compañía de prestigio internacional. En ese sentido, está de acuerdo en que la Junta Central Electoral (JCE) haya dicho con tiempo que el voto para los comicios del 2024 será manual.



El PDI fue fundado en 1986



Ismael Reyes nació en Santiago de los Caballeros el 26 de julio del 1950. Es un economista y abogado, con especialidad en Ciencias Políticas y Defensa.



El dirigente político fundó en el 1986 el Partido Demócrata Institucional motivado, según asegura, por sus preocupaciones en torno al destino social, económico y político del país. Esta organización política obtuvo su reconocimiento por parte de la Junta Central Electoral en el 1990, fecha de su primera participación electoral.



En el 2020, el PDI lanzó una candidatura presidencial propia, sin ninguna alianza política, no así a nivel congresual. De los 32 senadores del Congreso, 16 fueron de coalición con el partido.



PDI no descarta alianza presidencial para el 2024



Aunque el Partido Demócrata Institucional está preparado para ir solo a las elecciones del año 2024, si así lo disponen las circunstancias, no descarta una alianza con los partidos políticos mayoritarios, expresa Ismael Reyes, quien entiende que el nivel de la política dominicana llama a una gran concertación para los comicios electorales próximos. Reyes afirmó esto, tras ponderar que el partido no teme presentar candidatura presidencial propia, ya que lo hizo en el 2020, por lo que ahora, al contar con esa experiencia, resultaría más fácil repetirlo. Sin embargo, consideró que en este momento la organización está en una etapa de reorganización nacional e internacional. Aunque no especificó a cuál de los tres partidos políticos mayoritarios se uniría, dijo que el PDI estaría dispuesto a participar en esa gran alianza, con la condición de que puntos considerados importantes del programa político, puedan ser llevados a cabo en el programa colectivo de esa concertación “que le da avance para el 2024”. El presidente del PDI expuso que esa organización ha sido el único partido emergente de República Dominicana que se atrevió a presentar como fuerza política independiente un candidato presidencial que lo llevó hasta el final en ese proceso.