Jocelerme Privert denuncia "maliciosa" persecución en su contra

El expresidente de Haití Jocelerme Privert, se pronunció sobre el listado difundido en diferentes plataformas sociales, que incluye una lista de funcionarios contra quienes se dictó orden de arresto.

A través de un comunicado, el exmandatario del vecino país denunció que la inclusión de su nombre en dicha lista no es más que una maliciosa persecución.

A continuación, comunicado íntegro:

PARA QUE NADIE PUEDA ALEGAR IGNORANCIA

Como todo el mundo, la mañana del viernes 29 de diciembre de 2023 me enteré, a través de las redes sociales, de que mi nombre figuraba en una lista de 36 altos funcionarios del Estado contra los que se habían dictado órdenes de detención.

Las órdenes, que llevan la firma de un juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, acusarles de actos de corrupción.

Primero que nada, deseo subrayar que yo, Jocelerme Privert, ciudadano haitiano que goza de la plenitud de mis derechos y libertades, garantizados por la Constitución de mi país, tengo la intención de denunciar y, de hecho, denunciar públicamente esta asociación maliciosa y perversa de mi nombre con las acciones de naturaleza malicia y tendenciosas del mencionado Juez.

Dicho esto, me gustaría destacar los siguientes puntos:

La incoherencia de los mandatos

Cabe señalar que no se mencionó el origen de los actos o hechos reprobables que supuestamente se cometieron con la aprobación de estos altos dignatarios del Estado y que justifican su incriminación.

En mi opinión, se trata de una farsa grotesca, incalificable e injustificable.

Se trata simplemente de manchar mi imagen, de atentar contra mi integridad, mi dignidad y mi condición de funcionario ejemplar y honesto.

De hecho, en ningún momento se ha mencionado el nombre de Jocelerme Privert en ninguno de los informes de las auditorías de gestión o de las investigaciones administrativas llevadas a cabo por los organismos estatales encargados del control del gasto público, la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero.

Una ligereza que ya hemos visto

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar al público en general que, desde el 5 de abril de 2004 hasta el 16 de junio de 2006, fui encarcelado y mantenido en prisión durante más de 26 meses, sin ninguna prueba ni motivo válido. Además, por lo que a mí respecta, el delito del que se me acusaba de ser uno de los autores intelectuales nunca existió ni me implicó en modo alguno.

Los cargos que se me imputaban en esta parodia de justicia, presentados por un juez del Tribunal de Primera Instancia de Saint Marc, fueron declarados arbitrarios, ilegales e inconstitucionales por la Corte de Apelación de Gonaïves 30 meses después.

La sentencia dictada por dicho tribunal no sólo reconocía que el citado juez había actuado con una negligencia deplorable al hacerme detener y encarcelar sin pruebas ni fundamento, sino también que carecía de jurisdicción para abrir una investigación contra mí por actos que supuestamente se habían llevado a cabo en el ejercicio de mis funciones como Ministro.

Se trata de la misma desconsideración que acaba de cometer este juez del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, que supuestamente ha dictado esas órdenes de detención contra los 36 altos funcionarios del Estado. Además, no tiene ninguna competencia sobre los actos de los Presidentes, Primeros Ministros y Ministros en el ejercicio de sus funciones. Ya se trate de delitos o faltas.

El artículo 186 de la Constitución establece claramente qué tribunal es competente para investigar a los dignatarios nombrados por el juez, en caso de que tengan alguna implicación en los hechos denunciados.

Este artículo dice lo siguiente:

La Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios (2/3) de sus miembros, pronuncia el juicio político:

a) al Presidente de la República por delito de alta traición o cualquier otro delito o falta cometidos en el ejercicio de sus funciones;

b) al Primer Ministro, a los Ministros y a los Secretarios de Estado por delitos de alta traición y malversación, o exceso de poder o cualquier otro delito o falta cometidos en el ejercicio de sus funciones;

c) los miembros del Consejo Electoral Permanente y los del Tribunal Superior de Cuentas y de lo Contencioso-Administrativo por delitos graves cometidos en el ejercicio de sus funciones;

d) los magistrados y funcionarios del Ministerio Público adscritos al Tribunal de Casación por pérdida de sus funciones;

e) al Defensor del Pueblo.

Deberes de los altos funcionarios del Estado.

No soy cómplice de ninguno de los Ministros o Directores Generales que he nombrado como Presidente Provisional de la República. Deben asumir plenamente la responsabilidad de sus actos. Siempre se lo he recordado en el Consejo de Ministros.

Mi posición siempre ha sido clara a este respecto. Los Ministros y los Directores Generales no están obligados a ejecutar decisiones o medidas administrativas, ni siquiera las adoptadas por el Consejo, si las consideran ilegales o inconstitucionales.

Además, ¿cómo se puede acusar de complicidad, o incluso imputar, a los Presidentes de la República o a los Primeros Ministros por una supuesta mala gestión atribuida a funcionarios del Estado, y mucho menos a los Directores Generales de un organismo autónomo? El artículo 169.1 de la Constitución establece:

En ningún caso una orden escrita o verbal del Presidente de la República o del Primer Ministro puede eximir a los Ministros de la responsabilidad inherente a sus funciones.

¿Qué Presidente o Primer Ministro que se precie caería tan bajo como para dar órdenes ilegales a un Ministro o incluso a un Director General? Incluso cuando lo hayan hecho por ignorancia o indecencia, el Ministro o Director tiene la obligación legal y constitucional de negarse a cumplir las órdenes recibidas. ¿No se dice que la responsabilidad en materia penal es personal?

El artículo 27.1 de la Constitución establece que: Los funcionarios y empleados del Estado son responsables civiles, penales y administrativos directos por actos realizados con violación de derechos.

Basta ya

Yo, Jocelerme Privert, ciudadano haitiano y patriota convencido, no estoy dispuesto y no aceptaré vivir ninguna otra forma de injusticia y persecución política. Los 26 meses de privación de mis derechos y libertades, de abuso de poder y de riesgo de asesinato que viví en el infierno de la cárcel de abril de 2004 a junio de 2006 no se repetirán. Ya basta.

He servido a mi país durante casi 40 años con honestidad, integridad y una competencia poco común, reconocida por muchos. Ningún juez incompetente que ignore su propia competencia, establecida por la ley y la Constitución, va a hacerme doblar el espinazo y arrastrarme por el fango hediondo de la vergüenza y la humillación. Estos ataques burdos, estériles y sistemáticos contra mi persona no frustrarán ni frenarán en modo alguno mi compromiso y mi determinación de seguir sirviendo a mi país y ejerciendo mis derechos civiles y políticos reconocidos y garantizados por la Constitución.

Declaro perentoriamente que a lo largo de mi dilatada carrera, de casi 40 años en el sector público, no he tenido que cometer ningún acto delictivo. Los cargos que he desempeñado como Director General de Impuestos, Secretario de Estado de Hacienda, Ministro del Interior y de las Colectividades Territoriales, Senador de la República y Presidente Provisional de la República me hacen acreedor legítimo al respeto, consideración y reconocimiento de mis compatriotas.

Caveant consules.

Jocelerme Privert,

31 de diciembre de 2023