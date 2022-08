La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez aseguró ayer que el Ministerio Público (MP) tiene “acusados predilectos”, debido a que su cliente fue sometido a la justicia y dejaron fuera del caso Medusa a Rafael Canó Sacco, a quien atribuyen una serie de irregularidades.



Consideran que Canó Sacco, quien fue jefe de Gabinete de la Procuraduría y figura como principal testigo del órgano acusador en este proceso judicial, no puede ser exonerado de estar en el banquillo de los acusados como los 62 imputados.



El jurista Carlos Balcácer calificó al antiguo mano derecha del exprocurador, como un “vulgar delincuente” y dijo que en la acusación del Misterio Público se establece que este recibió 645 millones de pesos en sobornos.



¿Cuál es el ministerio y el enigma que hay en no transitar a Rafael Canó por los tribunales dominicanos, ¿por qué este premio, por qué aplaudir este crimen?”, se preguntó Balcácer durante una rueda de prensa en la que mostró una presentación explicando cómo el testigo del Ministerio Público recibió el supuesto dinero.



Autor de los sobornos



Indicó que en el documento acusatorio presentado por el Ministerio Público contra los 62 imputados en el caso Medusa, más de 100 testigos señalan a Canó Sacco como el autor de los sobornos y coimas, y de haber cometido graves y serios crímenes contra el erario, por lo que considera como absurdo que este haya sido excluido del expediente.



Dijo que no hay pruebas materiales que den indicios de que el exprocurador haya solicitado o aceptado sobornos, pagos o actos irregulares en su beneficio, “muy al contrario, exponen a Canó Sacco”.



“En el documento se evidencian graves imputaciones, con personas que dicen haber sido extorsionadas, que pagaron peajes, sobornos y que se utilizaron recursos de la institución para fines políticos, y todas señalan a Rafael Canó Sacco de manera clara y puntual. De ser ciertas esas graves imputaciones como responsable, Canó Sacco no puede resistirse a una extradición (desde España) para evadir sus responsabilidades”, dijo en compañía de los abogados Gustavo Biaggi y Francisco Franco.



Aseguró que esto es una de las muchas irregularidades que dijo están cometiendo la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

Afirma no hay pruebas señalen al exprocurador

Balcácer manifestó que “no hay ninguna prueba que señale a Jean Alain Rodríguez de haberse beneficiado de alguna manera, más allá de un burdo testimonio de quien era autor de estas fechorías”. “Canó Sacco tenía una red de amigos, familiares y personas cercanas a él y a sus empresas, a las que le prometía una adjudicación a cambio del 20% de los contratos”, dijo. Indicó que el testimonio de Canó Sacco carece de valor probatorio.